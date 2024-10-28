عمر الدرعي يدعو إلى اتباع منهج مبتكر في العمل ورعاية المواهب

أبوظبي (الاتحاد)

دعا الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، كل المسؤولين في «الهيئة» إلى الابتكار، والجدة في العمل، والحرص على تحقيق أهداف «الهيئة» ورسالتها بمعايير عالية تلبي رؤية القيادة الرشيدة، وتتماشى مع استراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وخططها المستقبلية للارتقاء بالخدمات الحكومية واستدامتها

وأكد الدكتور الدرعي، في الاجتماع الدوري لمديري الفروع الذي عقد مؤخراً بإمارة رأس الخيمة، بحضور أحمد راشد النيادي، مدير عام الهيئة بالإنابة، ومديري فروع «الهيئة»، ضرورة مضاعفة الجهود واستشراف المستقبل بعين الحنكة والدراية، مبيناً أنَّ تسارع عجلة التطور في شتى مجالات الحياة في الدولة، يستوجب المواكبة والاستباقية والتخطيط المثالي والخروج من الروتين الإداري التقليدي، واتباع نهج مبتكر يجد فيه كل العاملين في «الهيئة» مساحة واسعة للتعاون والإبداع ورعاية المواهب وتطوير الأفكار المتميزة.

وأكد أن التحدي والعزم على مواجهة الصعاب بالفكر وصناعة الحلول هو نهج رسخه القائد المؤسس الشيخ زايد - طيب الله ثراه - فأصبح سمة لقيادتنا وشعبنا ورمزاً لدولتنا.