الصايغ يلتقي نائب رئيس وزراء فانواتو

أبوظبي (وام)

التقى معالي أحمد الصايغ، وزير دولة، معالي ماتايسيريمايا، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي والتجارة الخارجية في جمهورية فانواتو، وذلك في أبوظبي. بحث الجانبان، خلال الاجتماع، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية فانواتو، وتطرقا إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التغير المناخي.

وأعرب الجانبان عن حرصهما على اكتشاف المزيد من فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والالتزام المتبادل بتعزيز العلاقات الثنائية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.