محمد الشرقي يُكرِّم الفائزين بـ «المتسوق السري» في حكومة الفجيرة

الفجيرة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية رفع كفاءة العمل المؤسسي، وتعزيز جودة الخدمات الحكومية ومستوى الأداء، بما يواكب المتغيرات ويلبّي تطلعات المتعاملين.

جاء ذلك خلال تكريم سموه، المؤسسات والموظفين المتميزين الذين حققوا أعلى تقييم في نتائج برنامج المتسوق السري لحكومة الفجيرة في دورته السادسة.

وأشار سموه، إلى حرص ودعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، لتطوير قطاع الخدمات الحكومية، عبر توفير الموارد والإمكانيات كافة، وتطبيق أفضل الممارسات المعتمدة، وفقاً للمعايير الدولية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المبتكرة لتحقيق الريادة عالمياً.

وهنّأ سموّه الفائزين بأعلى تقييم في الأداء حسب تقرير برنامج المتسوق السري للعام الماضي، داعياً إياهم إلى الاستمرار على هذا المستوى، وتعزيز ثقافة الريادة والتميز في مؤسسات العمل الحكومي بالفجيرة.

الفائزون

وكرم سموه الفائزين في مجالات عدة، وحصلت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية على المركز الأول في برنامج المتسوق السري، وبلدية الفجيرة أفضل جهة حكومية في محور الموقع الإلكتروني والخدمات الذكية.

وعلى صعيد الأفراد، فاز كل من محمد أحمد المعمري ومهرة إبراهيم الحمودي بلقب أفضل موظف استقبال من بلدية دبا، بينما حصلت عائشة محمد النقبي وفراشة راشد المسماري على لقب أفضل موظف خدمة من مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، بينما حصل عبد المجيد عبد الكريم البلوشي وآمنة حسن الكعبي على جائزة أفضل موظف اتصال، وحصدت حنان موسى البلوشي لقب أفضل منسق من بلدية الفجيرة.

وتقدم المكرمون بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة على حفاوة الاستقبال، ودعمه المتواصل لتقديم أفضل مستويات التميز.

حضر اللقاء أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، واللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، رئيس برنامج المتسوق السري، وخالد عبدالله الوعل، المشرف العام على برنامج المتسوق السري.