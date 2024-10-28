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علوم الدار

ولي عهد رأس الخيمة يستقبل الوكيل المساعد في «الداخلية»

محمد بن سعود خلال استقبال سالم الشامسي في مجلس ند الحبّي (وام)
29 أكتوبر 2024 01:01

رأس الخيمة (وام)

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أشاد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي، بجهود وزارة الداخلية المتميزة، من خلال تسخير أجهزتها ومواردها لخدمة الوطن والمواطن والمقيم وفق أعلى معايير الجودة العالمية والمهنية العالية، مثمناً حرص شرطة رأس الخيمة، على تحقيق رؤية وأهداف وزارة الداخلية للارتقاء بمستويات الخدمة التي تقدمها لجميع الفئات والشرائح المجتمعية حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.
جاء ذلك خلال استقبال سموه، أمس، في مجلس ند الحبّي بمدينة صقر بن محمد، اللواء سالم علي مبارك الشامسي، الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة بوزارة الداخلية، بحضور اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، والعميد سعيد علي لوتاه، القائم بأعمال مدير عام المؤسسات العقابية والإصلاحية الاتحادية.
تم خلال اللقاء، مناقشة عدد من الموضوعات التي تعزز الأمن والأمان، وتدعم المجالات الأمنية والشرطية في الإمارة، واستعراض أبرز الاستراتيجيات الجديدة التي تتطلع وزارة الداخلية إلى تطبيقها للارتقاء بمستوى الأداء والخدمات الشرطية المقدمة، فضلاً عن مناقشة خطط وبرامج الوزارة الرامية إلى تحقيق جودة الحياة الأمنية في المجتمع. وأكد سمو ولي عهد رأس الخيمة ضرورة تطبيق الخطط الاستراتيجية سعياً لتطوير وتحديث مجالات العمل الشرطي وفقاً لمنهجيات شاملة، ترتقي بمنظومة الأداء الشرطي، وتحقق الريادة المؤسسية، والجودة الأمنية.

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