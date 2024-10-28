الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نهيان بن مبارك يفتتح معرض «نجاح أبوظبي 2024»

نهيان بن مبارك لدى افتتاحه معرض «نجاح أبوظبي 2024» (وام)
29 أكتوبر 2024 01:01

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
انطلاق أعمال «الحوار الإماراتي الإفريقي»
خالد بن محمد بن زايد يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى سنغافورة

افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، معرض نجاح أبوظبي الذي يعد أكبر معرض للتعليم العالي في دولة الإمارات.
حضر حفل الافتتاح عدد من الشخصيات الحكوميّة والأكاديميّة رفيعة المستوى.
وأكّد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تُولي التعليم العالي عناية فائقة، وتسعى بلا انقطاع إلى تطويره وتعزيزه بالإمكانيات المتاحة كافة، فهو ركيزة أساسية في إعداد الأجيال القادمة من أبناء وبنات الوطن لمواجهة المستقبل، ليكونوا مؤهلين في مجالات العلوم الحديثة المتنوّعة.
وأوضح معاليه أن الجامعات الإماراتية تُعتبر من الأكثر تقدماً في المنطقة، معرباً عن تقديره لكل الجهود الرامية إلى تأهيل شبابنا، ودعمهم في مواجهة التحديات، وتحقيق النجاح الذي يصبون إليه.
ويُقام المعرض في مركز «أدنيك» أبوظبي، بمشاركة أكثر من 100 جامعة مرموقة من أكثر من 20 دولة حول العالم، بما في ذلك الإمارات والولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي واليابان والصين وغيرها، ويعرض آلاف الدورات التي يمكن للطلبة الاختيار منها.
ويشمل المعرض ندوات وجلسات إرشاديّة حول أحدث وأفضل ما يشهده قطاع التعليم العالي اليوم، للطلبة الذين يسعون للحصول على فرص دراسيّة في الخارج، وكذلك الذين يبحثون عن خيارات محليّة في الدولة.
ويتناول التربويون والمستشارون وممثلو الجامعات خلال هذه الجلسات مجموعة شاملة من المواضيع الأساسيّة في قطاع التعليم العالي، بدءاً من متطلبات الدخول، إلى عمليّة التقديم، وتوجيه الطلبة في مجالات معينة مثل الطب والإدارة، بالإضافة إلى استكشاف المهن الناشئة والمستقبليّة، وتأمين التمويل وفرص المنح الدراسّية، والتحديات المرتبطة بالسعي للحصول على التعليم العالي في الدولة وخارجها.
وقالت ديمة السعدي، مديرة معارض «نجاح»: «إن استجابة الزوار كانت إيجابية للغاية، حيث إن (نجاح) ليس فقط أكبر حدث تعليمي في دولة الإمارات، بل أثبت منذ انطلاقه أنه حلقة وصل موثوقة بين الطلبة في الدولة وقطاع التعليم العالي على المستويين المحلّي والعالمي، وبالتالي يشكل جسراً نحو مستقبل أكثر إشراقاً». 
يبرز معرض نجاح بفضل إرثه العريق وسجله الحافل بالنجاحات كمنصّة رائدة في التعليم العالي، ويتماشى بسلاسة مع مبادرات الاقتصاد المعرفي في الإمارات، ممّا يعزز مكانة الدولة في مجالات المعرفة والابتكار.

أبوظبي
نهيان بن مبارك
الإمارات
معرض نجاح أبوظبي
آخر الأخبار
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اقتصاد
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
23 أكتوبر 2024
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
علوم الدار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
26 أكتوبر 2024
كامالا هاريس ودونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب وهاريس يواصلان سباقاً قابلاً لكل الاحتمالات
29 أكتوبر 2024
فلسطينيون يتجمعون للحصول على الخبز في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
ضغوط أميركية في مفاوضات الدوحة للاتفاق على هدنة في غزة
29 أكتوبر 2024
نظام الانتخابات الرئاسية.. معقد وفريد في الولايات المتحدة
الأخبار العالمية
نظام الانتخابات الرئاسية.. معقد وفريد في الولايات المتحدة
29 أكتوبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©