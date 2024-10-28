نهيان بن مبارك يفتتح معرض «نجاح أبوظبي 2024»

أبوظبي (وام)

افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، معرض نجاح أبوظبي الذي يعد أكبر معرض للتعليم العالي في دولة الإمارات.

حضر حفل الافتتاح عدد من الشخصيات الحكوميّة والأكاديميّة رفيعة المستوى.

وأكّد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تُولي التعليم العالي عناية فائقة، وتسعى بلا انقطاع إلى تطويره وتعزيزه بالإمكانيات المتاحة كافة، فهو ركيزة أساسية في إعداد الأجيال القادمة من أبناء وبنات الوطن لمواجهة المستقبل، ليكونوا مؤهلين في مجالات العلوم الحديثة المتنوّعة.

وأوضح معاليه أن الجامعات الإماراتية تُعتبر من الأكثر تقدماً في المنطقة، معرباً عن تقديره لكل الجهود الرامية إلى تأهيل شبابنا، ودعمهم في مواجهة التحديات، وتحقيق النجاح الذي يصبون إليه.

ويُقام المعرض في مركز «أدنيك» أبوظبي، بمشاركة أكثر من 100 جامعة مرموقة من أكثر من 20 دولة حول العالم، بما في ذلك الإمارات والولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي واليابان والصين وغيرها، ويعرض آلاف الدورات التي يمكن للطلبة الاختيار منها.

ويشمل المعرض ندوات وجلسات إرشاديّة حول أحدث وأفضل ما يشهده قطاع التعليم العالي اليوم، للطلبة الذين يسعون للحصول على فرص دراسيّة في الخارج، وكذلك الذين يبحثون عن خيارات محليّة في الدولة.

ويتناول التربويون والمستشارون وممثلو الجامعات خلال هذه الجلسات مجموعة شاملة من المواضيع الأساسيّة في قطاع التعليم العالي، بدءاً من متطلبات الدخول، إلى عمليّة التقديم، وتوجيه الطلبة في مجالات معينة مثل الطب والإدارة، بالإضافة إلى استكشاف المهن الناشئة والمستقبليّة، وتأمين التمويل وفرص المنح الدراسّية، والتحديات المرتبطة بالسعي للحصول على التعليم العالي في الدولة وخارجها.

وقالت ديمة السعدي، مديرة معارض «نجاح»: «إن استجابة الزوار كانت إيجابية للغاية، حيث إن (نجاح) ليس فقط أكبر حدث تعليمي في دولة الإمارات، بل أثبت منذ انطلاقه أنه حلقة وصل موثوقة بين الطلبة في الدولة وقطاع التعليم العالي على المستويين المحلّي والعالمي، وبالتالي يشكل جسراً نحو مستقبل أكثر إشراقاً».

يبرز معرض نجاح بفضل إرثه العريق وسجله الحافل بالنجاحات كمنصّة رائدة في التعليم العالي، ويتماشى بسلاسة مع مبادرات الاقتصاد المعرفي في الإمارات، ممّا يعزز مكانة الدولة في مجالات المعرفة والابتكار.