الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

انطلاق فعاليات «أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة» اليوم

انطلاق فعاليات «أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة» اليوم
29 أكتوبر 2024 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
انطلاق أعمال «الحوار الإماراتي الإفريقي»
خالد بن محمد بن زايد يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى سنغافورة

برعاية كريمة من سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، تنطلق اليوم فعاليات أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة، والذي يُقام في فندق إرث بأبوظبي، خلال الفترة بين 29 أكتوبر و2 نوفمبر.
ويهدف أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة إلى تحفيز الابتكار والتعاون بين مختلف القطاعات لدعم تنمية الطفولة المبكرة، من خلال توفير منصة تجمع الشركاء والجهات الفاعلة في هذا المجال مع نخبة من أبرز الخبراء المحليين والإقليميين والعالميين من مختلف التخصصات.
ويبدأ الأسبوع بفعالية يوم الابتكار في تنمية الطفولة المبكرة، التي ستقام اليوم بمشاركة أكثر من 30 خبيراً محلياً وعالمياً في قطاعات متعددة، لتقديم رؤىً معمّقة حول مواضيع بناء المنظومات ودعم الشركات الناشئة ومواكبة أحدث التقنيات، وسيجري خلاله تسليط الضوء على رواد هذا المجال، مع عرض حلول مبتكرة من 6 شركات تركز على دعم الأسر والأطفال في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات​.
كما يستعرض يوم الابتكار أحدث التطورات التكنولوجية التي من شأنها رسم ملامح جديدة لقطاعات التعليم والرياضة والترفيه والرعاية الأسرية، وذلك بهدف دعم الجهود الرامية إلى إحداث أثر ملموس في هذه المجالات.

العلوم والأبحاث
وبالإضافة إلى ذلك، تنطلق اليوم فعاليات اليوم الأول من ملتقى أبحاث تنمية الطفولة المبكرة، الذي يقام بين 29 و31 أكتوبر، بمشاركة عدد من الباحثين والمتخصصين في مجالات تنمية الطفولة المبكرة، من دولة الإمارات والمنطقة العربية والقارة الأفريقية لتعزيز التعاون والابتكار، ومناقشة تحديات وفرص تعزيز العلوم والأبحاث في تنمية الطفولة المبكرة.

اليوم الثاني
ويشهد اليوم الثاني من أسبوع أبوظبي انطلاق فعاليات منتدى «ود»، الذي سيجمع المشاركين في فعاليات متنوعة بهدف الوصول إلى نتائج قابلة للتنفيذ وتقديم حلول مبتكرة لتعزيز تنمية الطفولة المبكرة محلياً وإقليمياً ودولياً.

الشركاء
وعلى هامش أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة ستقام مجموعة من الفعاليات المجتمعية التي ينظمها شركاء المبادرة في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي.
وتشمل قائمة الشركاء الرئيسيين كلاً من الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، وشركة مبادلة، و«القابضة» ADQ، والدار العقارية، واتصالات&، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، ومجموعة «بيور هيلث»، ومؤسسة الإمارات، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة الصحة- أبوظبي، ودائرة تنمية المجتمع- أبوظبي، ودائرة التعليم والمعرفة- أبوظبي، وشبكة أبوظبي للإعلام، وفندق إرث.

معرض تنمية الطفولة المبكرة
يشهد الأسبوع إطلاق الدورة الثانية من معرض تنمية الطفولة المبكرة الذي يقام بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، الراعي الرسمي للمعرض، في حديقة أم الإمارات في أبوظبي بين 31 أكتوبر و2 نوفمبر، والذي يهدف إلى خلق بيئة تفاعلية تتيح لأفراد المجتمع الوصول إلى أفضل الخدمات والأنشطة والبرامج التعليمية والترفيهية.

هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة
الإمارات
أبوظبي
الطفولة المبكرة
تنمية الطفولة المبكرة
ذياب بن محمد بن زايد
آخر الأخبار
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اقتصاد
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
23 أكتوبر 2024
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
علوم الدار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
26 أكتوبر 2024
كامالا هاريس ودونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب وهاريس يواصلان سباقاً قابلاً لكل الاحتمالات
29 أكتوبر 2024
فلسطينيون يتجمعون للحصول على الخبز في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
ضغوط أميركية في مفاوضات الدوحة للاتفاق على هدنة في غزة
29 أكتوبر 2024
نظام الانتخابات الرئاسية.. معقد وفريد في الولايات المتحدة
الأخبار العالمية
نظام الانتخابات الرئاسية.. معقد وفريد في الولايات المتحدة
29 أكتوبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©