الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الشيخة فاطمة: علاقات مميزة تجمع الإمارات وفيتنام

الشيخة فاطمة: علاقات مميزة تجمع الإمارات وفيتنام
29 أكتوبر 2024 01:02

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
انطلاق أعمال «الحوار الإماراتي الإفريقي»
خالد بن محمد بن زايد يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى سنغافورة

استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أمس، في قصر البحر بأبوظبي، السيدة لي ثي بيتش توان، حرم معالي رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية الذي يزور الدولة. 
ورحبت سموها بحرم رئيس الوزراء الفيتنامي، وبحثت معها فرص تطوير العلاقات بين المؤسسات المعنية بالمرأة والطفولة في دولة الإمارات وجمهورية فيتنام، خاصة في مجالات تمكين المرأة ودعم الأسرة. 
كما بحثت سموها والضيفة، خلال اللقاء، عدداً من الموضوعات والأفكار بشأن المشاريع والمبادرات التي تسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون في المجالات المتعلقة بالأمومة والطفولة والأسرة في البلدين. 
وأكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، وأهمية تعزيز تعاونهما، خاصة في الجوانب الاجتماعية والثقافية التي تعنى بتمكين المرأة، وترسخ دورها في تنمية مجتمعها وتقدم وطنها. 
من جانبها، أشادت حرم رئيس الوزراء الفيتنامي بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في دعم قضايا المرأة والأسرة، مثمنة المبادرات العالمية النوعية والمشاريع الإنسانية التي أطلقتها دولة الإمارات لتحقيق التنمية والتقدم في مختلف مناطق العالم.
حضر اللقاء عدد من الشيخات والقيادات النسائية، والوفد المرافق لحرم رئيس وزراء فيتنام.

الشيخة فاطمة
الإمارات
فيتنام
فاطمة بنت مبارك
المرأة
آخر الأخبار
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اقتصاد
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
23 أكتوبر 2024
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
علوم الدار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
26 أكتوبر 2024
كامالا هاريس ودونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب وهاريس يواصلان سباقاً قابلاً لكل الاحتمالات
29 أكتوبر 2024
فلسطينيون يتجمعون للحصول على الخبز في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
ضغوط أميركية في مفاوضات الدوحة للاتفاق على هدنة في غزة
29 أكتوبر 2024
نظام الانتخابات الرئاسية.. معقد وفريد في الولايات المتحدة
الأخبار العالمية
نظام الانتخابات الرئاسية.. معقد وفريد في الولايات المتحدة
29 أكتوبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©