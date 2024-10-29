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علوم الدار

محمد بن راشد: الأمم التي تستشرف المستقبل قبل حدوثه.. هي الأمم التي تصنع ذلك المستقبل

محمد بن راشد: الأمم التي تستشرف المستقبل قبل حدوثه.. هي الأمم التي تصنع ذلك المستقبل
29 أكتوبر 2024 10:26

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن الأمم التي تستشرف المستقبل قبل حدوثه، وتستعد له قبل الآخرين.. هي الأمم التي تصنع ذلك المستقبل.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «قبل 25 عاماً رأينا بأن التقنية ستكون هي أساس الاقتصاد.. وأساس الإعلام.. وأساس المعرفة.. وأساس التنمية والتطور.

قبل 25 عاماً أطلقنا مشروعاً تحولياً للتقنية والتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية في المنطقة.. أطلقنا مدينة دبي للإنترنت. قبل 25 عاماً بدأنا رحلة تحوّل وطنية نحو اقتصاد المعرفة. واليوم نعيش هذا الواقع.. ونقطف ثمرة التحول.. وتستفيد الأجيال الجديدة من استعدادنا قبل 25 عاماً لهذه التحولات. الأمم التي تستشرف المستقبل قبل حدوثه وتستعد له قبل الآخرين.. هي الأمم التي تصنع ذلك المستقبل».

 

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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