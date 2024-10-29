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علوم الدار

سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية

سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية
29 أكتوبر 2024 10:50

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية.

ونص المرسوم، على أن يُشكّل مجلس أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة

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رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وعضوية كل من اللواء عبدالله مبارك بن عـامر، قائد عام شرطة الشارقة - نائباً للرئيس، والعميد عبدالله إبراهيم الشيخ نصّار، مدير عام الموارد والخدمات المساندة في القيادة العامة لشرطة الشارقة، والعميد غانم خميس الهولي، نائب قائد عام الحرس الأميري، وسالم عبيد الحصان الشامسي، عضواً ، وسلطان علي بن بطي المهيري، عضواً، وسلطان محمد عبيد الهاجري، عضواً.

كما نص المرسوم على أن تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات، تبدأ من أول اجتماع له، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته، إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد، ويكون للمجلس أمين سر يصدر بتعيينه قرار من رئيس المجلس.

المصدر: وام
سلطان القاسمي
أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية
حاكم الشارقة
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