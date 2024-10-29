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علوم الدار

رئيس الدولة يستقبل سكرتير مجلس الأمن الروسي

رئيس الدولة يستقبل سكرتير مجلس الأمن الروسي
29 أكتوبر 2024 13:32

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، معالي سيرغي شويغو سكرتير مجلس الأمن في روسيا الاتحادية الصديقة.
وبحث سموه ومعالي سيرغي شويغو ـ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي ـ مواصلة تعزيز علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين في ظل الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو رئيس الدولة مؤخرا إلى روسيا.
ونقل سكرتير مجلس الأمن في الروسي إلى سموه تحيات فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية وتمنياته للعلاقات الإماراتية ـ الروسية مزيداً من التطور خلال المرحلة المقبلة.. فيما حمله سموه تحياته وتمنياته إلى الرئيس فلاديمير بوتين..مؤكداً الحرص المتبادل على تنمية علاقات الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين على مختلف المستويات.
كما تبادل سموه وسكرتير مجلس الأمن الروسي وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
حضراللقاء.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، والدكتور محمد أحمد الجابر سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية.

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المصدر: وام
مجلس الأمن الروسي
روسيا
الإمارات
محمد بن زايد
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