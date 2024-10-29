محمد بن راشد يعتمد ميزانية حكومة دبي 2025-2027 بإيرادات تبلغ 302 مليار درهم

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ميزانية حكومة دبي 2025-2027 بإيرادات تبلغ 302 مليار درهم.



وقال سموه، عبر حسابه على منصة «إكس»: «اعتمدنا، بحمدالله، اليوم ميزانية حكومة دبي 2025-2027 بإيرادات تبلغ 302 مليار درهم.. ومصروفات 272 مليار درهم، وهي الأضخم في تاريخ الإمارة.. تم تخصيص 46% من ميزانية العام القادم لمشاريع البنية التحتية، من طرق وجسور وطاقة وشبكات تصريف المياه، بالإضافة لإنشاء المطار الجديد.. و30% من الميزانية للصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والإسكان، وغيرها من خدمات المجتمع. ميزانية العام القادم ستحقق فائضاً تشغيلياً يصل لـ21% لأول مرة من إجمالي الإيرادات.. والهدف خلق استدامة مالية لحكومة دبي.. كما أطلقنا هذا العام محفظة بقيمة 40 مليار درهم للشراكة بين القطاعين العام والخاص.. وهدفنا استثمار وحفظ فوائضنا المالية للأجيال القادمة، بإذن الله. مكتوم بن محمد يقود اليوم هذا الملف بكل اقتدار.. ونجدد ثقتنا فيه وفي فريق عمله.. ونقول للجميع … دبي تمضي للمستقبل بكل ثقة.. واستدامتها المالية راسخة وثابتة ومتطورة.. والقادم أكبر وأفضل، بإذن الله تعالى».



