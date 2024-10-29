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علوم الدار

حاكم الفجيرة يلتقي الوفود المشاركة في ملتقى الفجيرة الدولي التاسع للتعدين

حاكم الفجيرة يلتقي الوفود المشاركة في ملتقى الفجيرة الدولي التاسع للتعدين
29 أكتوبر 2024 16:05

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أهمية الاستثمار في الموارد المعدنية وتعزيز السياحة الجيولوجية في الإمارات، لما لها من أهمية كبرى في تعزيز الإقتصاد الوطني.

جاء ذلك، خلال استقبال سموه، في قصر الرميلة، الضيوف والوفود المشاركة في ملتقى الفجيرة الدولي التاسع للتعدين الذي تستضيفه الإمارة ، بتنظيم وزارة الطاقة والبنية التحتية ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين.

ورحب سموه بضيوف الملتقى والوفود المشاركة، متمنياً لهم التوفيق، وتحقيق الأهداف المرجوة من الجلسات الحوارية حول مناقشة فرص الاستثمار في قطاع التعدين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، والتوصل إلى نتائج تخدم مساهمة قطاع التعدين في الدولة ، وتعزيز دور السياحة الجيولوجية في دعم الاقتصاد الوطني.

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وأكد سموه حرص واهتمام القيادة الرشيدة لاستشراف قطاع التعدين ودعم الابتكار الرقمي في المشاريع التعدينية وضرورة الاستغلال الأمثل للموارد المعدنية .

بدورهم ، تقدم ضيوف الملتقى بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، على حفاوة الاستقبال والدعم الكبير للملتقيات التي تهدف إلى الاطلاع على أفضل الممارسات للشركات والمؤسسات العربية والعالمية في هذا القطاع الحيوي.

حضر اللقاء، محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري ومحمد الأفخم، رئيس مجلس ادارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، وعلي قاسم مدير مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية.

المصدر: وام
حمد بن محمد الشرقي
ملتقى الفجيرة الدولي للتعدين
حاكم الفجيرة
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