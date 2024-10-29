الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ولي عهد أبوظبي يزور منتزه حدائق الخليج في سنغافورة

ولي عهد أبوظبي يزور منتزه حدائق الخليج في سنغافورة
29 أكتوبر 2024 17:19

زار سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، منتزه حدائق الخليج، الذي يقع على الواجهة البحرية ويُعدُّ من أشهر المعالم السياحية في سنغافورة؛ وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموّه إلى جمهورية سنغافورة الصديقة.

واطَّلع سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال الزيارة، على الجهود الرائدة التي تبذلها سنغافورة في مجال الاستدامة البيئية وزيادة مساحات المسطحات الخضراء في المناطق الحضرية.

وشملت جولة سموّه في منتزه حدائق الخليج زيارة "غابة الغيوم"، وهي عبارة عن جبل أخضر محاط بالنباتات والأزهار الملوّنة؛ إضافة إلى بستان الأشجار الشاهقة، وهي أبراج على شكل أشجار بطول يتراوح بين 25 إلى 50 متراً مغطاة بأضواء ملوّنة ومكبّرات للصوت، لتقديم عروض مميّزة خلال ساعات المساء.

أخبار ذات صلة
ولي عهد أبوظبي يزور مشروع سد المارينا في سنغافورة
سعود بن صقر يستقبل عدداً من سفراء الدول الأفريقية

وأشار سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى أن منتزه حدائق الخليج يُقدِّم نموذجاً متميّزاً في مجال الدمج بين التطوير الحضري والاقتصادي وتوسيع نطاق المسطحات الخضراء في المناطق السكنية، ما يُسهم في دعم تحقيق أهداف النمو العمراني والاقتصادي، وضمان مستقبل أكثر استدامة للأجيال المقبلة.

ودوَّن سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، على هامش الزيارة، كلمة في سجل كبار الزوّار في منتزه حدائق الخليج، جاء فيها: "سُررتُ اليوم بزيارة منتزه حدائق الخليج، الذي يُجسِّد التزام جمهورية سنغافورة بمبادئ الاستدامة والابتكار. نتطلَّع إلى تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة في مجالات الاستدامة والبنية التحتية الصديقة للبيئة، والارتقاء بها نحو آفاق أوسع من التعاون المشترك".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
خالد بن محمد بن زايد
الإمارات
سنغافورة
آخر الأخبار
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اقتصاد
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
23 أكتوبر 2024
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
علوم الدار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
26 أكتوبر 2024
جائزة حمدان بن محمد للتصوير تعلن عن «مصوِّر العام»
الترفيه
جائزة حمدان بن محمد للتصوير تعلن عن «مصوِّر العام»
اليوم 17:22
ولي عهد أبوظبي يزور منتزه حدائق الخليج في سنغافورة
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يزور منتزه حدائق الخليج في سنغافورة
اليوم 17:19
محمد بن راشد يعتمد دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للأعوام 2025-2027
علوم الدار
محمد بن راشد يعتمد دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للأعوام 2025-2027
اليوم 17:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©