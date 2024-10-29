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علوم الدار

معرض نجاح في نسخته الثامنة عشرة.. يواصل نشاطاته في أبوظبي

معرض نجاح في نسخته الثامنة عشرة.. يواصل نشاطاته في أبوظبي
29 أكتوبر 2024 18:40

يعدُ معرضُ نجاح في نسختهِ الثامنةَ عشرةَ، والذي يقامُ  بدعمٍ سنويٍّ من وزارةِ التربيةِ والتعليمِ، منصةً رئيسيةً لمؤسساتِ التَّعليمِ العَالِي التي تهدفُ إلى تأسيسِ حضورٍ قويٍّ في منطقةِ الشرقِ الأوسط وشمالِ إفريقيا. ويوفرُ للعارضينَ فرصةً فريدةً للتواصُّلِ مع الطلابِ من الإمارات العربيةِ المُتحدةِ

مركز ابوظبي الوطني للمعارض كان على موعد مع اكثر من 100 جامعة وكلية واكاديمية تعليمية من اكثر من 20 دولة بما في ذلك دولة الامارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية وكندا وأستراليا واليابان

يقدم معرض نجاح فرصة استثنائية للمؤسسات التعليمية المحلية والعالمية للالتقاء بالطلاب والتفاعل معهم بشكل مباشر، كما ويهدف إلى تعزيز التميز الأكاديمي وتجهيز الشباب من خلال منصة مميزة للتواصل والتعارف بين الجامعات والطلاب.

ولم تقتصر المشاركة في المعرض على كليات وجامعات ومعاهد بل كان للاسفارات وهيئات التعليم الرسمية ومعاهد التدريب المهني ومستشاري التعليم ومراكز اللغات..دورا كبيرا الى جانب اكاديميات وجامعات في الدولة ..تشارك للمرة الاولى

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يتضمن الحدث «منصّة مركز النجاح»، التي يُتوقع أن تستضيف نحو 30 فعالية، ما بين ندوات وورش عمل وحلقات نقاشية يشارك فيها نخبة من كبار المتخصّصين في التعليم العالي، لتوعية الطلبة بالتخصّصات الحديثة والناشئة، بالإضافة إلى إطلاعهم على المجالات الحاليّة التي توفّر آفاقاً وظيفيّة واعدة.

يتيح «معرض نجاح أبوظبي 2024فرصةً مناسبة للطلبة للتعرف على المؤسسات التعليمية المرموقة على مستوى العالم .

معرض نجاح أبوظبي
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