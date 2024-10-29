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علوم الدار

انطلاق معرض "مصنعين".. 900 وظيفة للكوادر الإماراتية بقطاعي الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

انطلاق معرض "مصنعين".. 900 وظيفة للكوادر الإماراتية بقطاعي الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
29 أكتوبر 2024 18:56

يأتي معرض «مصنعين» للوظائف بنسخته الثالثة كجزء من الجهود الوطنية لتشجيع الكوادر الإماراتية على الانخراط في القطاع الصناعي، وبالأخص في الصناعات المتقدمة.
وقد شهد المعرض، الذي يضم 93 شركة من تسعة مجالات رئيسية مثل الأغذية، والهندسة، والبناء، والطاقة، والتكنولوجيا المتقدمة، عرض أكثر من 900 فرصة وظيفية جديدة، من بينها 100 وظيفة لأصحاب الهمم، في خطوة لدمج كافة فئات المجتمع ضمن سوق العمل الصناعي.
ويُمثل المعرض منصةً استراتيجية تُساهم في تطوير مهارات الباحثين عن العمل، من خلال برامج تدريبية متخصصة تتماشى مع احتياجات ومتطلبات السوق. ويأمل القائمون على المبادرة أن يدفع هذا المعرض نحو تحقيق أهداف القيادة الرشيدة ورؤية الدولة ضمن «مشاريع الخمسين»، مما يعزز من دور العنصر الوطني في بناء مستقبل صناعي مستدام ومتطور.
وأضافت شهادات ممن استفادوا من النسخ السابقة للمعرض بأن هذا الحدث يقدم فرصة قيّمة للوصول إلى وظائف ملائمة بوقت قصير، ويُساهم بشكل مباشر في تمكين الشباب الإماراتي في القطاع الخاص، وتحقيق طموحاتهم ضمن بيئة إنتاجية تسهم في نهضة الوطن.

 

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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