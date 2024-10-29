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علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
29 أكتوبر 2024 19:22

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على البحر.
وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح تكون شمالية غربية - جنوبية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر في الخليج العربي مضطربا إلى متوسط الموج مساء، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 12:10 والمد الثاني عند الساعة 00:15، والجزر الأول عند الساعة 18:26 والجزر الثاني عند الساعة 06:00، أما بحر عمان فيكون خفيف الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:03 والمد الثاني عند الساعة 21:11، والجزر الأول عند الساعة 14:40 والجزر الثاني عند الساعة 02:57.

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المصدر: وام
الطقس
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