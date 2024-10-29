محمد بن راشد: اليوم نقطف ثمرة التحول لاقتصاد المعرفة

دبي (الاتحاد)

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله: «قبل 25 عاماً رأينا بأن التقنية ستكون هي أساس الاقتصاد.. وأساس الإعلام.. وأساس المعرفة.. وأساس التنمية والتطور».

وأضاف سموه، عبر حسابه على منصة «إكس»: «قبل 25 عاماً أطلقنا مشروعاً تحولياً للتقنية والتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية في المنطقة.. أطلقنا مدينة دبي للإنترنت. قبل 25 عاماً بدأنا رحلة تحول وطنية نحو اقتصاد المعرفة. واليوم نعيش هذا الواقع.. ونقطف ثمرة التحول.. وتستفيد الأجيال الجديدة من استعدادنا قبل 25 عاماً لهذه التحولات. الأمم التي تستشرف المستقبل قبل حدوثه وتستعد له قبل الآخرين.. هي الأمم التي تصنع ذلك المستقبل».

وأعلنت مدينة دبي للإنترنت أنها شهدت نمواً ملحوظاً خلال عام 2024 في بيئة أعمالها الرائدة التي تضمّ مجموعة واسعة من الشركات العالمية والشركات الناشئة والشركات المصنّفة ضمن قائمة «فورتشن 500»، حيث ارتفع عدد عملائها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة تزيد على 17.5% على أساس سنوي ليصل إلى أكثر من 4 آلاف عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية، بموازاة نمو قاعدة المواهب التي تضمّ اليوم أكثر من 31 ألف موظف متخصّص.

جاء ذلك الإعلان تزامناً مع احتفاء مدينة دبي للإنترنت بمرور 25 عاماً على انطلاقها وجهة عالمية مفضّلة لأهم وأبرز صُناع التكنولوجيا من حول العالم، واضطلاعها بدور بارز في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي على مستوى المنطقة، وبما يعكس مكانة دبي وجهةً عالميةً جاذبة لأبرز الخبراء والعقول والمبتكرين في مجال التكنولوجيا من حول العالم.

فقد بادر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إلى الإعلان عن مدينة دبي للإنترنت، وهي من مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم في دبي، في 29 أكتوبر 1999 لتطويع الإمكانات الواعدة للتكنولوجيا الناشئة، وتعزيز اقتصاد المعرفة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في عام 2023، أنّ منظمة اليونسكو اعتمدت مقترحاً إماراتياً بأن يكون التاسع والعشرون من أكتوبر من كل عام «وهو اليوم الذي أطلقت فيه مدينة دبي للإنترنت» يوماً عالمياً للبرمجة.

وقال عمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع التجاري والمدير العام لمدينة دبي للإنترنت، إنّه بفضل الرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة، أضحت «دبي للإنترنت» وجهة رئيسة لانطلاق أجيال جديدة من المبتكرين في عالم التكنولوجيا، ولاعباً مهماً في مجال الاقتصاد الرقمي على مستوى المنطقة منذ تأسيسها عام 1999.

ولفت إلى مواصلة المدينة منذ 25 عاماً دورها المحوري في تحقيق التميز ضمن القطاع الرقمي العالمي من قلب دبي، حيث تسهم بشكل أساسي في دعم جهود ومساعي التحول الرقمي، بما في ذلك تبنّي استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وغيرها من الصناعات المتقدّمة في مجال التكنولوجيا، مما يسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً مفضلةً لشركات التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي.

يذكر أن المرحلة الأولى من «مركز الابتكار» انطلقت في عام 2018، وبلغت هذه المرحلة نسبة الإشغال الكاملة وتضمّ اليوم نخبة من أبرز شركات القطاع، مثل «جارتنر» و«تشاينا تيليكوم».. أما المرحلتان الثانية والثالثة من «مركز الابتكار» في مدينة دبي للإنترنت، واللتان تتخطّى قيمة الاستثمارات الإجمالية فيهما 780 مليون درهم، فستسهمان في توفير أكثر من 530 ألف قدم مربّعة إضافية من المساحات المكتبية المتميّزة في هذه الوجهة الرائدة.

وقد تمّ تأجير المساحات المتوافرة كافة في إطار المرحلة الثانية من «مركز الابتكار» بالكامل قبل موعد إنجازها رسمياً في عام 2025.

وتعد مدينة دبي للإنترنت من مجمّعات الأعمال العشرة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تضمّ مدينة دبي للإعلام، ومدينة دبي للاستديوهات، ومدينة دبي للإنتاج، ومجمّع دبي للمعرفة، ومدينة دبي الأكاديمية العالمية، ومجمّع دبي للعلوم، ومدينة دبي الصناعية، وحي دبي للتصميم.