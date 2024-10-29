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علوم الدار

«تنفيذي الشارقة» يطلع على سير عمل المشروعات التنموية

ولي عهد الشارقة مترئساً الاجتماع بحضور سلطان بن أحمد القاسمي (وام)
30 أكتوبر 2024 00:59

الشارقة (وام)

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
وناقش المجلس ضمن اجتماعه الأسبوعي، مستجدات العمل الحكومي في الإمارة، واطلع على تقارير أعمال الدوائر والهيئات الحكومية، وتعرّف على سير العمل في المشروعات التنموية التي تنفذ في المدن والمناطق المختلفة.
وتماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تطوير البنية التشريعية للمنظومة الحكومية والدوائر والهيئات في الإمارة لتراعي الجوانب التشريعية والإدارية والمالية والاجتماعية كافة، ومواكبة للتحديثات المستمرة، وإنشاء الهيئات النظامية، ناقش المجلس عدداً من مشروعات القوانين، ووجّه بإحالتها للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.
وأصدر المجلس قراراً يقضي بتعيين راشد علي إبراهيم محمد آل علي، مديراً تنفيذياً لهيئة الشارقة لتقنيات الاتصال، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور القرار.

الشارقة
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