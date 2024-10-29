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علوم الدار

رئيس الدولة: تنمية علاقات الشراكة الاستراتيجية مع روسيا

رئيس الدولة خلال استقبال سكرتير مجلس الأمن الروسي (تصوير: حمد الكعبي)
30 أكتوبر 2024 01:00

أبوظبي (وام)
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، معالي سيرغي شويغو، سكرتير مجلس الأمن في روسيا الاتحادية الصديقة. 
وبحث سموه ومعالي سيرغي شويغو، خلال اللقاء الذي جرى بقصر الشاطئ في أبوظبي، مواصلة تعزيز علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين، في ظل الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو رئيس الدولة مؤخراً إلى روسيا.
ونقل سكرتير مجلس الأمن في روسيا إلى سموه تحيات فخامة الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، وتمنياته للعلاقات الإماراتية ـ الروسية مزيداً من التطور خلال المرحلة المقبلة.. فيما حمّله سموه تحياته وتمنياته إلى الرئيس فلاديمير بوتين، مؤكداً الحرص المتبادل على تنمية علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين على مختلف المستويات. 
كما تبادل سموه وسكرتير مجلس الأمن الروسي وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. 

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حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، والدكتور محمد أحمد الجابر، سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية.

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