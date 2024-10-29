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علوم الدار

محمد الشرقي: دعم إنجازات الكوادر الوطنية في مجال التعليم والبحث العلمي المبتكر

ولي عهد الفجيرة خلال استقبال ناصر الشامسي (وام)
30 أكتوبر 2024 00:59

الفجيرة (وام)

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استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الدكتور ناصر محمد الشامسي، بمناسبة حصوله على شهادة الدكتوراه في علم الجينيوم العصبي من جامعة برمنغهام بالمملكة المتحدة.
وهنأ سموه الدكتور ناصر الشامسي على هذا الإنجاز الأكاديمي المميز، متمنياً له التوفيق ودوام التميز في مسيرته العملية.
وأشار سموه إلى أهمية هذا التخصص العلمي في تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة، منوّهاً بدعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لإنجازات الكوادر الوطنية في مجال التعليم والبحث العلمي المبتكر، وتشجيع مساهمتهم في دعم ركائز التنمية المستدامة في المجالات كافة.
واستمع سموه من ناصر الشامسي إلى شرحٍ حول تخصص علم الجينيوم العصبي، ومجالات تطبيقاته باستخدام التقنيات الهادفة لحماية الكائنات الحية من مختلف المخاطر المحتملة.
من جانبه، عبر الدكتور ناصر محمد الشامسي عن سعادته بلقاء سمو ولي عهد الفجيرة، ودعم سموه للكوادر الوطنية نحو تحقيق المزيد من الإنجازات.
حضر اللقاء، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

محمد الشرقي
محمد بن حمد الشرقي
ولي عهد الفجيرة
جامعة برمنغهام
الإمارات
الفجيرة
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