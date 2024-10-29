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علوم الدار

«مسيرة وردية» من أبوظبي إلى العين

«مسيرة وردية» من أبوظبي إلى العين
30 أكتوبر 2024 00:59

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت جمعية الإمارات للسرطان، بالتعاون مع «الاتحاد للطيران»، مسيرة بالدراجات النارية، تزيّنت باللون الوردي، وقطعت مسافة 140 كيلومتراً من العاصمة أبوظبي إلى مدينة العامرة بمنطقة العين، بالتزامن مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، وتحت شعار «طريق الأمل الوردي».
وانطلقت المسيرة، بمشاركة 80 دراجاً، من مقر «طيران الاتحاد» في أبوظبي، إلى ساحة مجلس الشيخ محمد بن ركاض في مدينة العامرة، وكان في استقبالها الشيخ الدكتور سالم بن ركاض، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، ومحمد راشد الغفلي، مدير الشؤون الحكومية والخارجية والمسؤولية المجتمعية في «الاتحاد للطيران»، وعوض سالم الساعدي، المدير التنفيذي لجمعية الإمارات للسرطان، وآدم محمد البلوشي، عضو مجلس الإدارة، وغوية البادي، رئيسة فريق الدعم النفسي في الجمعية، وعدد من ممثلي الجهات الصحية والجمعيات في منطقة العين.

جمعية الإمارات للسرطان
الاتحاد للطيران
العين
الدراجات النارية
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