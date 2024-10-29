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علوم الدار

«موانئ أبوظبي» تطلق سفينة «ذاتية القيادة»

«موانئ أبوظبي» تطلق سفينة «ذاتية القيادة»
30 أكتوبر 2024 00:59

أبوظبي (وام)

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أعلنت «سفين للخدمات تحت سطح البحر»، وهي جزء من القطاع البحري والشحن التابع لمجموعة موانئ أبوظبي، إطلاق السفينة ذاتية القيادة «سفين جرين»، والتي يتم التحكم فيها عن بُعد، والقادرة على تقديم بيانات جيوفيزيائية، وفق أعلى المعايير التجارية والكفاءة التشغيلية والاستدامة البيئية.
وتعمل السفينة التي خضعت لاختبارات مكثفة في بحر الشمال قبل تشغيلها في الإمارات، بالطاقة الكهربائية المتجددة بنسبة 100%، أو بالوقود الحيوي، وتنتج 10% فقط من الانبعاثات، مقارنةً بالانبعاثات التي تنتجها مثيلاتها من السفن التقليدية، ما يضمن تحقيق انخفاض كبير في البصمة الكربونية، وتعكس حجم النمو والتطوّر الكبير الذي يشهده قطاع الخدمات تحت سطح البحر، حيث يمكن لها العمل على مسافة تبعد عن الشاطئ 200 ميل بحري، وجمع بيانات جيوفيزيائية وهيدروغرافية عالية الدقّة، وضمن الحد الأدنى من التأثير البيئي.

موانئ أبوظبي
القطاع البحري
بحر الشمال
الوقود الحيوي
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