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علوم الدار

مؤتمر علمي عن ضبط حدود الكربون لبناء مستقبل مستدام

خلال أعمال المؤتمر (تصوير: وليد أبو حمزة)
30 أكتوبر 2024 00:59

هالة الخياط (أبوظبي)

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سلط المؤتمر العلمي الأول بشأن آلية ضبط حدود الكربون والغازات الدفيئة، الذي انعقدت أعماله أمس في أبوظبي، بتنظيم مركز إنترناشونال ساينتفيك للتدريب، الضوء على أهمية التزام المؤسسات والقطاع الصناعي بمعايير الاستدامة، للإسهام في تحقيق رؤية الإمارات الرامية إلى بناء مستقبل أكثر استدامة، بما ينسجم مع مستهدفات الأجندة الاقتصادية الرامية إلى جعل الإمارات أكثر الدول الرائدة للعيش والعمل والسياحة.
وأكد المؤتمر في محاوره الخمسة، أهمية دور الابتكار، والتكنولوجيا المستخدمة في عملية خفض انبعاثات الكربون. 
وقال أحمد المتولي، المدير العام، رئيس مجلس الإدارة لمكتب الشيخ محمد بن أحمد بن حمدان آل نهيان، إن المؤتمر فرصة مثالية للخبراء وذوي الاختصاص ومتخذي القرار للإلمام بأحدث المفاهيم المتعلقة بالاستدامة وضبط حدود الكربون، والوصول بالمؤسسات إلى أعلى درجات المعرفة، لحماية كوكبنا من الخطر المحدق بتغيرات المناخ. من جانبها، أكدت الدكتورة نجاة مساعد علي، المدير العام لمركز إنترناشونال ساينتفيك للتدريب، أن المؤتمر يهدف إلى الاطلاع على مناهج التنمية المستدامة وأهدافها العالمية التي تسعى دول العالم إلى تطبيقها لتقليل الانبعاثات الكربونية.

الكربون
الاستدامة
الإمارات
السياحة
المناخ
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