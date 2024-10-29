استعراض أهداف «الدولي للمدراء الحكوميين» ودوره في تأهيل كفاءات حكومية عالمية

دبي (الاتحاد)

نظم مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، لقاءً جمع معالي روي كوستا، وزير شؤون الرئاسة في جمهورية البرازيل الاتحادية، مع منتسبي الدورة الثانية من البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين من 31 دولة، الذي تم تطويره بالتعاون مع مركز محمد بن راشد لإعداد القادة.

وجاء اللقاء خلال زيارة معالي روي كوستا إلى دولة الإمارات ضمن وفد حكومي برازيلي، حيث تم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية، في مجالات التحديث وتطوير الإدارة الحكومية، ضمن مبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي، وفي إطار جهود حكومة الإمارات لتوسيع آفاق الشراكة العالمية والتعاون الدولي في تبادل الخبرات، ومشاركة أفضل التجارب في تطوير العمل الحكومي.

واستعرض اللقاء أهداف البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين، ودوره في تأهيل كفاءات حكومية عالمية قادرة على استشراف المستقبل لمواكبة المتغيرات والاستجابة لها، واتخاذ القرارات الاستراتيجية المناسبة.