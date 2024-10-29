رئيس وزراء فيتنام: تعزيز العمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، المركز الأكاديمي والدبلوماسي الرائد عالمياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، معالي فام مينه تشينه، رئيس حكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية وعدداً من الخبراء الدبلوماسيين.

وألقى معاليه خطاباً تحت عنوان: «الشراكة الشاملة بين جمهورية فيتنام الاشتراكية ودولة الإمارات العربية المتحدة: رؤية مشتركة للسلام والتنمية والازدهار».

وحضر الخطاب كل من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ونيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، والدكتور سلطان النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، والدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، إضافةً إلى وفد وزاري من جمهورية فيتنام الاشتراكية.

وجاء الخطاب على هامش توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وفيتنام، حيث تحدث رئيس الحكومة خلال كلمته عن آفاق التعاون المشترك بين فيتنام ودول الشرق الأوسط عموماً ودولة الإمارات على وجه الخصوص، كما أكد معالي فام مينه تشينه، أهمية تعزيز العمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، بما يشمل الأمن السيبراني، وتغير المناخ، والأمن الغذائي، والأمن والسلام العالميين، إضافةً إلى التعاون الإماراتي الفيتنامي في مجال التقنيات المتقدمة وخاصة تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما أشار إلى ضرورة تنفيذ استراتيجية التعاون الشاملة بين البلدين لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.