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علوم الدار

ولي عهد أبوظبي: رؤية متكاملة لسنغافورة في تطوير البنى التحتية

خالد بن محمد بن زايد لدى زيارته مشروع سد المارينا في سنغافورة
30 أكتوبر 2024 01:00

سنغافورة (الاتحاد)
زار سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، مشروع سد المارينا في سنغافورة، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموّه إلى جمهورية سنغافورة الصديقة.

واطَّلع سموّه، خلال الزيارة، على مرافق المنشأة، كما استمع إلى شرح مُفصّل عن دورها الحيوي في إدارة تدفُّق المياه، والوقاية من حدوث الفيضانات، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة في جمهورية سنغافورة.

كما اطَّلع سموّه على المنشآت الترفيهية المتكاملة التي يضمُّها المشروع، حيث توفِّر المنطقة مرافق جذب مجتمعية مستدامة، مثل الحدائق العامة والممرات المائية ومرافق الرياضات المائية، ما يُسهم في تعزيز جودة الحياة في المناطق الحضرية.

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كما تخلَّل الزيارة استعراض جهود جمهورية سنغافورة في مجالات الاستغلال الأمثل للمياه، بالإضافة إلى عمليات تدوير المخلَّفات، وردم الجُزر الصناعية. 

وأشاد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال الزيارة، بالرؤية المتكاملة لجمهورية سنغافورة في مجال تطوير البنى التحتية الحديثة التي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، من خلال المواءمة بين الابتكار في إدارة الموارد البيئية وإرساء معايير جديدة للاستدامة في قطاع تطوير البنى التحتية.

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