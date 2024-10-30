"الطاقة والبنية التحتية" تعلن تصفير البيروقراطية في 21 خدمة

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، عن تصفير البيروقراطية في 21 خدمة وعملية، عبر إلغاء أكثر من 745 ألف إجراء حكومي تقريباً، وتقليص 75% في الزمن المستغرق لإنجاز الخدمات.

وساهم هذا الإجراء في توفير 21 مليون ساعة من وقت المتعاملين، واختصار أكثر من 75% للزيارات الميدانية والإلكترونية، الذي انعكس على ارتفاع سعادة المتعاملين عن خدمات الوزارة لتصل نسبتها 91%.

جاء ذلك خلال تكريم الفائزين بجائزة معالي وزير الطاقة والبنية التحتية لتصفير البيروقراطية الحكومية، الهادفة إلى تعزيز الابتكار والكفاءة في الأداء الحكومي، وتشجيع الشركاء وفرق العمل والموظفين على تبني ممارسات تسهم في تقليص الإجراءات البيروقراطية وتسهيل وتطوير الخدمات المقدمة.

حضر حفل التكريم، الذي أقيم أمس في ديوان عام الوزارة في دبي، المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، وأصحاب السعادة الوكلاء المساعدون، إلى جانب عدد من شركاء الوزارة والمتعاملين والموظفين.

وأكد المهندس شريف العلماء، أهمية مواصلة العمل لتقديم خدمات حكومية مرنة ومتطورة تستجيب لاحتياجات المجتمع وتواكب التغيرات التكنولوجية والتقنية، والتي تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة وحكومة المستقبل في تطوير منظومة العمل الحكومي.

وقال إن الجهود المبذولة لتصفير البيروقراطية الحكومية تعكس التزام الوزارة بتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تحسين جودة الخدمات الحكومية ورفع مستوى الكفاءة، وأن الابتكار في تسهيل الإجراءات الحكومية ليس مجرد هدف، بل هو ضرورة لمواكبة التطورات العالمية وتلبية تطلعات المواطنين والمقيمين.

وأضاف أن الوزارة ستواصل جهودها لدعم المبادرات والفرق المتميزة التي تسهم في تطوير العمل الحكومي، حيث أن تحقيق التميز يتطلب التعاون والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية وتبنّي أحدث الأدوات التكنولوجية، لتسهيل تقديم الخدمات وتبسيط الإجراءات بما يخدم التوجهات المستقبلية.

وأوضح أن جائزة تصفير البيروقراطية الحكومية تأتي كجزء من استراتيجية الوزارة لتعزيز ثقافة التميز والابتكار في العمل الحكومي، وهي ليست فقط لتكريم الفائزين بل لتحفيز الموظفين كافة على الاستمرار في تقديم حلول خلاقة للتحديات الإدارية، وأن تحقيق التحول الرقمي الشامل الذي يهدف إلى تقليص المعاملات الورقية وتحسين تجربة المتعاملين، هو أحد الأهداف الرئيسة التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها في المستقبل القريب.

وأكد أن الوزارة لن تدخر جهداً في دعم أي مبادرات أو أفكار من شأنها أن تسهم في تسريع وتيرة التحول الحكومي نحو نموذج أكثر مرونة وفعالية، معرباً عن ثقته في قدرة الكوادر البشرية على تحقيق المزيد من النجاحات في هذا المجال.

من جهتها ذكرت ليلى البلوشي مديرة إدارة الاستراتيجية والمستقبل، أن وزارة الطاقة والبنية التحتية نجحت في تحقيق نتائج استثنائية وأرقام متميزة ضمن برنامج تصفير البيروقراطية الذي يهدف إلى تبسيط وتقليص الإجراءات وتقليل الزمن المستغرق لإنجاز الخدمات، بما يسهم في الارتقاء بمستوى فعاليتها وتعزيز ريادة دولة الإمارات، وقد أثبتت الأرقام والنتائج الفعلية نجاحها الكبير في تحسين كفاءة الخدمات، وتسهيل حياة المواطنين.



