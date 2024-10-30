الأربعاء 30 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ولي عهد أبوظبي يزور معرض مدينة سنغافورة

ولي عهد أبوظبي يزور معرض مدينة سنغافورة
30 أكتوبر 2024 12:12

زار سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، معرض مدينة سنغافورة، الواقع في مقر هيئة إعادة التطوير الحضري السنغافورية، الجهة المسؤولة عن مشاريع التخطيط الحضري والعمراني في البلاد، وذلك على هامش زيارة سموّه الرسمية إلى جمهورية سنغافورة.

وأجرى سموّه، خلال الزيارة، جولة في المعرض العام التابع للهيئة، والذي يستعرض مبادرات تخطيط الأراضي والتطوير الحضري والابتكارات الذكية المستخدَمة في قطاع التطوير العمراني، بالإضافة إلى الخطط الاستراتيجية للحفاظ على البيئة وتعزيز رفاهية المجتمع، والتي تهدف إلى دعم مسيرة التطوير العمراني المستدام التي تشهدها سنغافورة في مختلف المجالات.

أخبار ذات صلة
"المعاشات" تنظم حملة للتوعية بمنصة "معاشي" الرقمية
أكاديمية الجزيرة تتصدر «قائمة الموهوبين»

وأشاد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بالدور المحوري للهيئة وإنجازاتها في تعزيز مسيرة التنمية العمرانية في سنغافورة، من خلال إعادة تطوير الأحياء المجتمعية بطرق مستدامة، وبناء مدن ذكية ومتكاملة بأساليب مبتكرة، تسهم في توفير بيئة ملائمة للعيش والعمل، وتعزز الاستخدام الأمثل للأراضي.

رافق سموّه، خلال هذه الزيارة، معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، ومعالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، ومعالي أحمد تميم الكتاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسعادة جمال عبدالله السويدي، سفير الدولة لدى جمهورية سنغافورة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
ولي عهد أبوظبي
خالد بن محمد بن زايد
الإمارات
سنغافورة
آخر الأخبار
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اقتصاد
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
23 أكتوبر 2024
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
علوم الدار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
26 أكتوبر 2024
"المعاشات" تنظم حملة للتوعية بمنصة "معاشي" الرقمية
علوم الدار
"المعاشات" تنظم حملة للتوعية بمنصة "معاشي" الرقمية
اليوم 13:32
القافلة الوردية
الترفيه
«ألف» تُطلق «مسيرة الأمل الوردية»
اليوم 13:05
أكاديمية الجزيرة تتصدر «قائمة الموهوبين»
الرياضة
أكاديمية الجزيرة تتصدر «قائمة الموهوبين»
اليوم 12:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©