ولي عهد أبوظبي يزور معرض مدينة سنغافورة

زار سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، معرض مدينة سنغافورة، الواقع في مقر هيئة إعادة التطوير الحضري السنغافورية، الجهة المسؤولة عن مشاريع التخطيط الحضري والعمراني في البلاد، وذلك على هامش زيارة سموّه الرسمية إلى جمهورية سنغافورة.

وأجرى سموّه، خلال الزيارة، جولة في المعرض العام التابع للهيئة، والذي يستعرض مبادرات تخطيط الأراضي والتطوير الحضري والابتكارات الذكية المستخدَمة في قطاع التطوير العمراني، بالإضافة إلى الخطط الاستراتيجية للحفاظ على البيئة وتعزيز رفاهية المجتمع، والتي تهدف إلى دعم مسيرة التطوير العمراني المستدام التي تشهدها سنغافورة في مختلف المجالات.

وأشاد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بالدور المحوري للهيئة وإنجازاتها في تعزيز مسيرة التنمية العمرانية في سنغافورة، من خلال إعادة تطوير الأحياء المجتمعية بطرق مستدامة، وبناء مدن ذكية ومتكاملة بأساليب مبتكرة، تسهم في توفير بيئة ملائمة للعيش والعمل، وتعزز الاستخدام الأمثل للأراضي.

رافق سموّه، خلال هذه الزيارة، معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، ومعالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، ومعالي أحمد تميم الكتاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسعادة جمال عبدالله السويدي، سفير الدولة لدى جمهورية سنغافورة.