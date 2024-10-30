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1500 جراحة روبوتية ناجحة في ميديكلينيك مستشفى المدينة

1500 جراحة روبوتية ناجحة في ميديكلينيك مستشفى المدينة
30 أكتوبر 2024 13:19

أجرت ميديكلينيك مستشفى المدينة، وهي جزء من ميديكلينيك الشرق الأوسط، بنجاح 1500 عملية جراحية روبوتية كجزء من برنامج الجراحة الروبوتية. يقدم البرنامج في ميديكلينيك مستشفى المدينة نظام دافنشي عالي الدقة رباعي الأذرع، مما يتيح إجراءات جراحية متطورة تجمع بين تقنية التنظير البطني التقليدية وتكنولوجيا الروبوتات عالية الدقة.

يتم التحكم في أربعة أذرع آلية بواسطة الجراح بخبرة من وحدة التحكم الجراحية، مع عرض ثلاثي الأبعاد عالي الدقة للمنطقة الجراحية.


تتميز الأدوات المفصلية بقدرتها على توفير سعة حركة مماثلة لمعصم الإنسان، بينما يعمل مرشح الرعشة على إزالة أي حركة صغيرة غير قابلة للتحكم من يدي الجراح. تُستخدم الجراحة الأقل تدخلاً باستخدام دافنشي بشكل أساسي في جراحات أمراض النساء، البنكرياس، المسالك البولية، والجهاز الهضمي والقولون والمستقيم. تتيح هذه التقنية للمرضى البالغين والأطفال التعافي بشكل أسرع وتحسين جودة حياتهم بشكل أفضل.


ساهم البرنامج منذ إطلاقه في عام 2020 في عدد من العمليات الجراحية الرائدة، مثل عملية حصاد الكلى الروبوتية من المتبرع ، وعملية جراحية نادرة لإصلاح الفتق من خلال العضلة المستعرضة البطنية (TAR)، وجراحات الأطفال الروبوتية. كما تم الاعتراف بميديكلينيك مستشفى المدينة كأول مركز مرجعي إقليمي لدراسة حالات الجراحة الروبوتية بنظام دافنشي.

وعن هذا الإنجاز قال الدكتور روجر جيرجي، استشاري الجراحة العامة وجراحة القولون والمستقيم ومدير الجراحة الروبوتية في ميديكلينيك مستشفى المدينة: "يسعدنا في ميديكلينيك مستشفى المدينة تحقيق هذا الإنجاز الاستثنائي المتمثل في إجراء 1500 عملية جراحية ناجحة. إنه دليل على المهارات العالية لفريقنا من جراحي الروبوتات وقدرتنا على إجراء هذا العدد من العمليات المعقدة مع نتائج ممتازة".

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وأضاف هاين فان إيك، الرئيس التنفيذي لشركة ميديكلينيك الشرق الأوسط: "تحظى ميديكلينيك الشرق الأوسط بتقدير كبير لتقديمها رعاية صحية بمعايير دولية في الإمارات، وهذا يتجلى في إنجازات برنامج الجراحة الروبوتية في ميديكلينيك مستشفى المدينة، مرفق الرعاية الصحية الثالثية الرائد لدينا. القيم الخاصة بالجودة والدقة والابتكار، إلى جانب النتائج المحسنة ورضا المرضى، هي ما يجعلنا نشعر بالفخر الشديد تجاه عمل هذا الفريق المتميز".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المستشفيات
الروبوتات
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