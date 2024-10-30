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"صحة دبي" تطلق نظام "حصانة" لإدارة الأمراض المعدية

"صحة دبي" تطلق نظام "حصانة" لإدارة الأمراض المعدية
30 أكتوبر 2024 14:33

أعلنت هيئة الصحة في دبي، اليوم، إطلاق نظام "حصانة" المتطور الذي يستند إلى أفضل التقنيات والحلول الذكية لتسجيل اللقاحات ومراقبة مستويات الصحة العامة وإدارة الأوبئة والأمراض المعدية على مستوى إمارة دبي بفعالية وكفاءة عالية.

 تم الإطلاق خلال مشاركة الهيئة في فعاليات "قمة مستقبل الرعاية الصحية 2024" المقامة حالياً في مركز دبي التجاري العالمي. 

ويعد نظام حصانة الرقمي، منصة موحدة ترتبط مع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة في دبي بشكل إلكتروني، لتسهيل وتبسيط وإدارة عملية التحصين لضمان وصول اللقاحات إلى محتاجيها بسرعة ودقة عالية، ويتميّز النظام بتوفير سجل خاص لكل متعامل مع التحديث الفوري للبيانات وسجلات المرضى عبر منظومة الرعاية الصحية في الإمارة.

كما يتميز النظام - الذي يستهدف موظفي هيئة الصحة في دبي والمنشآت الصحية الخاصة والمدراس والجمهور بشكل عام - بقدرته الفائقة على الإدارة والتتبع التلقائي لمخزون اللقاحات والجرعات، مما يقلل من الأخطاء البشرية ويضمن تلقي الأشخاص القاحات اللازمة إضافة إلى مساعدة المعنيين على اتخاذ القرارات السليمة في الوقت المناسب.

وأكد الدكتور رمضان إبراهيم البلوشي مستشار المدير العام لهيئة الصحة في دبي، مدير إدارة حماية الصحة العامة في الهيئة، أهمية هذا النظام المتطور الذي يعكس حرص الهيئة على مواكبة التطورات العالمية وتسخير التقنيات والحلول الذكية لمراقبة الأوبئة والأمراض ورصدها وتحليلها والوقوف على معدلات انتشارها لتبني أفضل الحلول للتعامل معها والتصدي لها.

 

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وأوضح أن النظام يساهم بشكل فاعل في متابعة التطعيمات الأساسية وإدارة حملات التطعيم في دبي وإدارة جداول وتتبع بيانات التحصين ومراقبة ورصد أية آثار محتملة أو ناجمة عن التطعيم وذلك وفق أعلى المعايير المعمول بها عالمياً.

 

وأضاف أن نظام "حصانة" يمثل أداة قوية لتعزيز الأمن الصحي ومواجهة التحديات الصحية، من خلال الربط الإلكتروني مع المنشآت الصحية العامة والخاصة في إمارة دبي، لضمان تدفق المعلومات بشكل فوري وسريع ودقيق مما يسهل عملية اتخاذ القرار في الأوقات الحرجة.

 

وأشار إلى الاهتمام البالغ الذي توليه هيئة الصحة في دبي لتعزيز الصحة العامة لأفراد المجتمع، من خلال توفير أنظمة متطورة وحلول مرنة وفعّالة وقابلة للتكيف مع متطلبات واحتياجات ومتغيرات المستقبل، مشيراً إلى إجراءات الأمان المتقدمة لحماية البيانات الصحية في نظام "حصانة".

 

ولفت الدكتور البلوشي إلى المميزات المتعددة لنظام حصانة الذي تم تصميمه بواجهة ذكية سهلة الاستخدام تتكامل في خدماتها مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، مشيراً إلى اعتماد النظام على أحدث تقنيات السحابة لضمان قابلية التوسع عند الحاجة وسهولة وصول المستخدمين إلى الخدمة المطلوبة في النظام.

المصدر: وام
صحة دبي
الأمراض المعدية
الحلول الذكية
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