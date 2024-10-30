منذ انطلاقتها في عام 1985 تتسم العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية سنغافورة بالصداقة والشراكة الشاملة في مختلف المجالات، وتشهد نمواً وتطوراً مستمراً على جميع المستويات، خصوصاً في المجالات ذات الأهمية التنموية.



وترتبط دولة الإمارات وسنغافورة بعلاقات اقتصادية وتجارية، تشمل التعاون في مجالات التجارة والصناعة والنقل والخدمات اللوجستية، وتطوير البنية التحتية وخدمات النفط والغاز والتعليم والسياحة والاستثمار، وقد وقع البلدان العديد من اتفاقيات التعاون.



وفي عام 2019 وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية سنغافورة اتفاقية الشراكة الشاملة لتعميق مجالات التعاون القائمة بين البلدين وتقوية مجالات جديدة من أجل المنفعة والمصالح المتبادلة لكلا البلدين في التجارة والاستثمار والدفاع والأمن، فضلاً عن التنمية المستدامة.



وتعمل دولة الإمارات على تعزيز العلاقات مع سنغافورة وتوسيع آفاقها، خصوصاً في المجالات الحيوية التي تخدم التنمية، وفي مقدمتها التكنولوجيا والطاقة والتعليم والاستدامة والتجارة والاستثمار وغيرها، حيث تعد الإمارات الشريك التجاري الأول لسنغافورة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

الإمارات وسنغافورة.. علاقات صداقة وشراكة شاملة



تقرير: سالم بن ربيّع#مركز_الاتحاد_للأخبار pic.twitter.com/Tn0RI60dOS — علوم الدار - مركز الاتحاد للأخبار (@oloumaldar) October 29, 2024