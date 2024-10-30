الكونغرس العالمي للإعلام 2024 يعلن قائمة رعاة نسخته الثالثة

أعلن الكونغرس العالمي للإعلام، الحدث العالمي المعني بتعزيز الحوار والتعاون والابتكار في قطاع الإعلام على الصعيدين الإقليمي والدولي، عن قائمة رعاة نسخته الثالثة، التي ستقام في الفترة من 26 وحتى 28 نوفمبر المقبل في مركز أدنيك أبوظبي.

وتضم قائمة شراكات، النسخة الثالثة من الكونغرس التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتنظمها مجموعة أدنيك، بالشراكة الاستراتيجية، شركة "بزنس نكست" ومجموعة شويري وشركة "فيوري" وشركة "FT Strategies".

وتجسد هذه الشراكات حرص الكونغرس على توسيع دائرة الشركاء وبما يسهم في تحقيق أهداف الحدث، المتمثلة في إعادة تشكيل المشهد الإعلامي ودعم قطاع صناعة المحتوى الإعلامي والمساعدة في إكساب العاملين في القطاع المعارف والخبرات المستقبلية التي تساعدهم على قيادة القطاع، وتوفير العوامل اللازمة لنمو الصناعات الإبداعية التي باتت تشكل أحد أهم ملامح اقتصاد المستقبل.

وتدعم هذه النسخة من الكونغرس شركات رائدة تقود التحول الإعلامي، الأمر الذي يعكس أهميته المتنامية على المستوى الدولي، حيث انضمت شركة "بزنس نكست" كراعٍ بلاتيني، وتعد "بزنس نكست" من الشركات الرائدة عالمياً في مجال التحول الرقمي للأعمال، إضافة لتقديمها حزماً خدمية متخصصة تساهم في النهوض بواقع ومستقبل قطاع الصناعات الإعلامية.

كما انضمت مجموعة شويري وشركة "فيوري" كرعاة ماسيين، حيث تعد مجموعة شويري، أحد أبرز المؤسسات الإعلامية الإقليمية، والمتخصصة في تقديم طيف واسع من الخدمات عبر القنوات الإعلامية التقليدية والرقمية، بينما تقدم "فيوري"، الشركة العالمية المتخصصة في الحلول الإعلامية المعتمدة على البيانات، رؤى متخصصة حول تفاعل الجمهور واستثمار المحتوى لتطوير الأعمال.

كذلك انضمت شركة "FT Strategies"، المتخصصة في مجال التحول الرقمي، إلى الكونغرس كراعٍ مشارك، حيث تركز الشركة على تعزيز نمو الأعمال من خلال استراتيجيات تطوير التفاعل مع الجمهور، والتكيف مع المشهد الرقمي المتغير.

ويواصل الحدث تقديم منصة متميزة تجمع الخبراء وقادة الفكر في مجال الإعلام لاستكشاف أحدث الابتكارات والاتجاهات والتحديات التي ترسم مستقبل قطاع صناعة الإعلام على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتشهد النسخة الثالثة من الكونغرس نقاشات رئيسية حول التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، التقنيات الإعلامية المتقدمة، والابتكار، كما تتطرق إلى قطاعات حيوية مثل الصحافة، والراديو، والتلفزيون، والإنترنت، إضافة إلى التغيرات السريعة في مشهد وسائل التواصل الاجتماعي.



ومن المنتظر أن تستقطب النسخة المقبلة للكونغرس كوكبة من صناع القرار والشركات العالمية المتخصصة في قطاع صناعة الإعلام، حيث تتضمن برنامجًا شاملًا من الكلمات الرئيسية، والجلسات الحوارية، وفرص التواصل، بهدف معالجة القضايا الأكثر إلحاحًا التي تواجه صناعة الإعلام، وسيحظى المشاركون بفرصة لقاء قادة الفكر من مختلف أنحاء العالم واستكشاف حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه المشهد الإعلامي سريع التطور.

وللمزيد من المعلومات حول الكونغرس العالمي للإعلام 2024، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني للكونغرس عبر الرابط المرفق: https://www.globalmediacongress.ae/en