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"ملتقى الفجيرة الدولي التاسع للتعدين" يستعرض فرص وحوافز الاستثمار التعديني في الإمارات

"ملتقى الفجيرة الدولي التاسع للتعدين" يستعرض فرص وحوافز الاستثمار التعديني في الإمارات
30 أكتوبر 2024 15:21

شهد الملتقى إطلاق وزارة الطاقة والبينة التحتية مشروع تصميم خرائط ثلاثية الأبعاد للموارد الطبيعية في الإمارات كخطوة نحو جهود استكشاف الموارد المعدنية ومصادر الطاقة المتجددة في الدولة في وقت تحتضن فيه الفجيرة أكبر مصنع في العالم لإنتاج ألياف البازلت كتقنية تحمل وعوداً كبيرة لمستقبل الصناعات الإنشائية المستدامة والخالية من الأضرار البيئية.

قطاع متسارع النمو جنبا إلى جانب ما تشهده كافة القطاعات الحيوية من نمو في ظل النهضة المتواصلة التي تشهدها الدولة واستثمارها في الفرص والمزايا التنافسية والتشريعات المرنة التي أصبحت مطلبا مهما/ لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع التعديني.

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قطاع التعدين مثل رافداً مهماً لدعم الاقتصادات الوطنية وهذا المؤتمر يعزز مكانة الدولة كوجهة عالمية تستشرف مستقبل القطاع في بناء اقتصاد تعديني مستدام.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
الفجيرة
ملتقى الفجيرة الدولي للتعدين
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