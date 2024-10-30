أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة حدثاً رائداً لتعزيز الابتكار والتعاون في تنمية الطفولة المبكرة

برعاية كريمة من سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، انطلقت اليوم فعاليات أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة، والذي يقام في أبوظبي خلال الفترة بين 29 أكتوبر و2 نوفمبر.



أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة حدث رائد يهدف إلى تحفيز الابتكار والتعاون بين مختلف القطاعات لدعم تنمية الطفولة المبكرة، من خلال توفير منصة تجمع الشركاء والجهات الفاعلة في هذا المجال مع نخبة من أبرز الخبراء المحليين والإقليميين والعالميين من مختلف التخصصات.



حدث يجمع في جنباته أكثر من ثلاثين خبيراً محلياً وعالمياً في قطاعات متعددة، لتقديم رؤى معمقة حول مواضيع بناء المنظومات ودعم الشركات الناشئة ومواكبة أحدث التقنيات.





