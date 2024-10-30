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علوم الدار

"الإمارات الصحية" تحصل على الاعتماد الكندي لمراكز طب الأسنان

"الإمارات الصحية" تحصل على الاعتماد الكندي لمراكز طب الأسنان
30 أكتوبر 2024 16:10

حققت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إنجازاً جديداً بحصول جميع مراكز طب الأسنان التخصصية التابعة لها على الاعتماد الكندي من الدرجة الماسية للمرة الثالثة على التوالي، وذلك وفقاً للتقرير الصادر عن مؤسسة الاعتماد الكندي بعد تقييم دقيق وشامل أجراه فريق من خبرائها المعتمدين.

وشمل التقييم تطبيق المعايير الدولية المتعلقة بالجودة وسلامة المرضى وإدارة الأدوية ومكافحة العدوى والسلامة المهنية، حيث أكدت نتائج التقييم التزام المؤسسة بتقديم خدمات رعاية صحية تتماشى مع أعلى المستويات العالمية.

وأكد الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ، أن حصول مراكز طب الأسنان التخصصية على هذا الاعتماد للمرة الثالثة على التوالي، يمثل دليلاً واضحاً على التزام المؤسسة بالتميز من خلال تطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية ووضع سلامة المرضى في المقام الأول، مشيراً إلى أن المؤسسة تنظر إلى هذا النجاح بصفته حافزاً لمواصلة تقديم رعاية صحية عالية الجودة، بما يعزز الثقة التي يضعها المجتمع في الخدمات التي تقدمها.

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من جانبها، أعربت الدكتورة هيفاء هناوي، مديرة إدارة خدمات طب الأسنان في مؤسسة الامارات للخدمات الصحية، عن فخرها بالحصول على هذا الاعتماد المرموق الذي يعكس تفاني فرق العمل في المراكز التخصصية لطب الأسنان وحرصهم على تقديم الرعاية المثلى وفقاً لأعلى المعايير الدولية ، وذلك في إطار رؤية المؤسسة الهادفة إلى دعم الاستراتيجيات الصحية الوطنية وتركيزها على التحسين المستدام في جميع مراحل الرعاية.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً للجهود المستمرة التي تبذلها مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ممثلةً في إدارة خدمات طب الأسنان، من خلال تنفيذ برامج وقائية وعلاجية رائدة في مجال صحة الفم والأسنان، وتوفير رعاية صحية عالية الجودة بطريقة تتمحور حول المريض وتراعي ظروفه وخصوصيته، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة التي تضع تطوير القطاع الصحي على رأس أولوياتها من خلال تسخير أفضل الإمكانات العالمية، بما يسهم في تحقيق رفاهية المجتمع وضمان مستقبل صحي أفضل للأجيال المقبلة.

المصدر: وام
طب الأسنان
مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
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