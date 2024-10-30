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سعود بن صقر يستقبل قنصل عام الولايات المتحدة الأميركية

سعود بن صقر يستقبل قنصل عام الولايات المتحدة الأميركية
30 أكتوبر 2024 16:17

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، اليوم، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، سعادة روبرت رينز، قنصل عام الولايات المتحدة الأميركية في دبي والإمارات الشمالية، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد لدى الدولة.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بسعادة القنصل العام، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يسهم في تعزيز أواصر التعاون المشترك مع الولايات المتحدة الأميركية على مختلف الصعد.

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وبحث سموه مع سعادته سبل تعزيز علاقات التعاون، والشراكات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية، في شتى القطاعات الاقتصادية والتجارية، الرامية إلى تحقيق التقدم والازدهار للبلدين.

من جانبه أعرب روبرت رينز، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على حسن الاستقبال والضيافة، مثنياً على العلاقات القوية التي تربط الولايات المتحدة ودولة الإمارات.

المصدر: وام
الإمارات
الولايات المتحدة الأميركية
سعود بن صقر القاسمي
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