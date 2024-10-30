ولي عهد أبوظبي يحضر مأدبة غداء أقامها رئيس الوزراء السنغافوري

حضر سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، مأدبة غداء رسمية أقامها معالي لورانس وونغ، رئيس الوزراء السنغافوري، تكريماً لسموّه والوفد المرافق، بمناسبة زيارته إلى جمهورية سنغافورة الصديقة.

كما حضر مأدبة الغداء من الجانب الإماراتي أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموّ ولي عهد أبوظبي، فيما حضرها من الجانب السنغافوري عددٌ من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة السنغافورية.

وبحث الجانبان، خلال مأدبة الغداء الرسمية، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسُبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية الإماراتية - السنغافورية إلى آفاق أرحب من التعاون المشترك والشراكة الاستراتيجية في مختلف القطاعات.