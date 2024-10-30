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بتوجيهات حمدان بن زايد.. مساعدات إماراتية عاجلة لإغاثة المتأثرين من إعصار الفلبين

بتوجيهات حمدان بن زايد.. مساعدات إماراتية عاجلة لإغاثة المتأثرين من إعصار الفلبين
30 أكتوبر 2024 16:40

بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات إنسانية عاجلة للمتأثرين من الإعصار الذي ضرب مؤخراً مناطق متفرقة في جمهورية الفلبين الصديقة.

 
وتأتي هذه المساعدات الإغاثية العاجلة في ظل ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام بالغ نحو سرعة الاستجابة الإنسانية الدولية ومساعدة المتضررين في مثل هذه الكوارث الطبيعية لضمان التعافي المبكر وتوفير الاحتياجات الضرورية، انطلاقاً من دور الإمارات الإنساني والخيري والتنموي تجاه شعوب العالم كافة، بغض النظر عن الأصل أو اللون أو العرق أو الدين أو المواقف الدولية تجاه مختلف القضايا.
 
وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، أكد معالي الدكتور حمدان بن مسلم المزروعي، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، على قيام كافة فرق العمل بالهيئة للتعامل مع تداعيات وآثار هذا الإعصار، حيث شرعت الهيئة بتنفيذ خطة إغاثية لمواجهة تداعيات هذه الكارثة الطبيعية، بهدف التخفيف من وطأتها وتداعياتها على السكان المحليين في المناطق الأكثر تضرراً.
 

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وأوضح معاليه أن خطة الهيئة تعتمد في هذا الصدد على توفير الاحتياجات الأساسية في المرحلة الأولى، والإشراف على إيصالها للمتأثرين في مناطق تواجدهم بالتنسيق مع سفارة الدولة في العاصمة الفلبينية مانيلا، منوهاً إلى أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على رصد الاحتياجات الفعلية للمتأثرين وتوفيرها على وجه السرعة، وتعزيز استجابتها الإنسانية للتخفيف من الآثار الإنسانية المترتبة على المتضررين والمحتاجين.

المصدر: وام
حمدان بن زايد
الإمارات
الفلبين
إعصار
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