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علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
30 أكتوبر 2024 17:33

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، مع ارتفاع في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح تكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، ويكون موج البحر في الخليج العربي، متوسطاً إلى خفيف الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 12:30 والمد الثاني عند الساعة 00:58، والجزر الأول عند الساعة 18:58 والجزر الثاني عند الساعة 06:24، أما بحر عمان فيكون خفيف الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:25 والمد الثاني عند الساعة 21:48، والجزر الأول عند الساعة 15:03، والجزر الثاني عند الساعة 03:27.

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