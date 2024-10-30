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علوم الدار

طحنون بن زايد يلتقي لاري فينك المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة "بلاك روك"

طحنون بن زايد يلتقي لاري فينك المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة "بلاك روك"
30 أكتوبر 2024 18:48

التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، لاري فينك المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة "بلاك روك" المتخصصة في إدارة الاستثمارات والأصول.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «ناقشت مع لاري فينك المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة "بلاك روك" المتخصصة في إدارة الاستثمارات والأصول، تطوير البنية التحتية الأساسية لدعم استخدام الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع».
وأضاف سموه: «فخورون بالعمل مع @BlackRock في هذا الإطار بما يساهم في الوصول العادل للذكاء الاصطناعي، ونتطلع إلى تعميق شراكتنا من خلال الاستثمار في البنية الأساسية العالمية للذكاء الاصطناعي، ومبادرات الاستثمار الأخرى في  تكنولوجيا المستقبل».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
بلاك روك
طحنون بن زايد
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