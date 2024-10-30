طحنون بن زايد يلتقي لاري فينك المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة "بلاك روك"

التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، لاري فينك المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة "بلاك روك" المتخصصة في إدارة الاستثمارات والأصول.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «ناقشت مع لاري فينك المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة "بلاك روك" المتخصصة في إدارة الاستثمارات والأصول، تطوير البنية التحتية الأساسية لدعم استخدام الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع».

وأضاف سموه: «فخورون بالعمل مع @BlackRock في هذا الإطار بما يساهم في الوصول العادل للذكاء الاصطناعي، ونتطلع إلى تعميق شراكتنا من خلال الاستثمار في البنية الأساسية العالمية للذكاء الاصطناعي، ومبادرات الاستثمار الأخرى في تكنولوجيا المستقبل».