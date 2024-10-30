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علوم الدار

رئيس الدولة يحضر حفل زفاف في أبوظبي

رئيس الدولة يحضر حفل زفاف في أبوظبي
30 أكتوبر 2024 18:51

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حفل الاستقبال الذي أقامه علي سهيل اليبهوني الظاهري بمناسبة زفاف أنجاله «محمد» على كريمة محمد بن صياح بوهليبة المنصوري، و«سلطان وسهيل» على كريمتي محمد بن بيات منيف المنصوري.

 كما حضر الحفل الذي أقيم في فندق إرث أبوظبي، سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة.

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 وهنأ صاحب السمو رئيس الدولة العرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أسرية سعيدة وهانئة.
من جانبهم، أعرب ذوو العرسان عن سعادتهم بهذه المناسبة وشكرهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمشاركته أفراحهم ومناسباتهم الاجتماعية التي تزيدها سروراً، معربين عن اعتزازهم بنهج الترابط الأصيل الذي يتحلى به مجتمع الإمارات ويجمع قيادة الدولة مع أبناء الوطن.
وتخلل حفل الاستقبال - الذي حضره جمع من المدعوين وأقارب العرسان - عروض من الفنون الشعبية الإماراتية واللوحات التراثية والأهازيج.

المصدر: وام
الإمارات
محمد بن زايد
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