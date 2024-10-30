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علوم الدار

خليفة بن طحنون يزور مهرجان الحرف والصناعات التقليدية

خليفة بن طحنون خلال الجولة في المهرجان بحضور محمد خليفة المبارك (وام)
31 أكتوبر 2024 00:58

العين (وام)
زار معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، النسخة العاشرة من مهرجان الحِرف والصناعات التقليدية التي تُقام تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وتقام فعاليات النسخة العاشرة من المهرجان، التي انطلقت أمس الأول وتستمر حتى 17 نوفمبر 2024، في سوق القطارة في العين، بتنظيم من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بهدف صون الموروث الثقافي الإماراتي، والحفاظ على المهارات والمعارف المرتبطة بالحِرف التراثية، من خلال تسليط الضوء عليها، لضمان نقلها إلى الأجيال الصاعدة.

وجال معاليه في المهرجان، حيث اطَّلع على معروضات السوق من المنتجات التراثية والأعمال اليدوية.
وتفقَّد معاليه ورش العمل التراثية المتخصِّصة التي يعرض فيها الحِرفيون مهاراتهم في السدو والتلّي وصناعة الفخار وصناعة الحبال وغيرها من الأعمال الدقيقة.
يشارك في المهرجان الحِرفيون التقليديون، والهيئات والمؤسَّسات الحكومية المعنية بالمحافظة على الحِرف والصناعات التقليدية وإنتاجها وتطويرها، وكذلك المؤسَّسات التربوية والتعليمية.

وتحفل نسخة هذا العام من مهرجان الحِرف والصناعات التقليدية ببرنامج غني من العروض الفنية الشعبية التقليدية والحِرفية، والألعاب التفاعلية، والمسابقات، وورش العمل التعليمية عن التراث والموروث الثقافي للشباب.

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ويقدِّم سوق المهرجان مجموعة متنوّعة من الحِرَف التقليدية والأعشاب الطبية وأدوات الصقارة والقهوة العربية والمأكولات الإماراتية والملابس التقليدية وغيرها، وسيحظى الزوّار من كافة المراحل العمرية بفرصة اختبار تجربة تحتفي بالهُوية الإماراتية وموروثها الثقافي.

وإلى جانب تسليط الضوء على الحِرف التقليدية، يتعاون المهرجان مع العائلات التي تعمل في هذا المجال من خلال دعمها ومساعدتها على التكيُّف مع متطلّبات السوق المتجدِّدة، ويسعى إلى إتاحة فرص وظيفية جديدة لهؤلاء الحِرفيين، وتوفير الموارد والأدوات اللازمة لهم لتشجيعهم على الابتكار في منتجاتهم.

يستقبل المهرجان زوّاره يومياً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً لطلاب المدارس والجامعات، ومن الساعة الرابعة عصراً إلى الحادية عشرة مساءً لجميع أفراد المجتمع.

خليفة بن طحنون
العين
الإمارات
مهرجان الحرف والصناعات التقليدية
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