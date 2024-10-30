الأربعاء 30 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد: ندعو كافة الوزارات والمؤسسات في الدولة لرفع العلم الإماراتي في الأول من نوفمبر

محمد بن راشد: ندعو كافة الوزارات والمؤسسات في الدولة لرفع العلم الإماراتي في الأول من نوفمبر
30 أكتوبر 2024 22:02

دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، كافة الوزارات والمؤسسات في الدولة لرفع العلم الإماراتي في الأول من نوفمبر، احتفاءً بيوم العلم.

أخبار ذات صلة
مجلس دبي للإعلام برئاسة أحمد بن محمد يستعرض مستجدات تطوير «مؤسسة دبي للإعلام»
الإمارات تتضامن مع إسبانيا وتعزي في ضحايا الفيضانات

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «الإخوة والأخوات.. كما تعودنا في كل عام.. نحتفي بيوم العلم.. نحتفي براية الوطن.. نحتفي برمز دولتنا.. وسر قوتنا.. ومصدر فخرنا.. علم دولة الإمارات العربية المتحدة».
وأضاف سموه: «ندعو كافة الوزارات والمؤسسات في الدولة لرفع العلم الإماراتي في الأول من نوفمبر هذا العام في الساعة الحادية عشرة صباحاً في وقت واحد.. وبمشاعر متحدة».
واختتم سموه: «وندعو كافة أبناء الوطن للمشاركة في هذه المناسبة.. مناسبة نعبر فيها عن حبنا لهذا الوطن.. وولائنا لهذا العلم.. وعزمنا المتجدد أن تبقى راية اتحادنا خفاقة عالية تعبر عن عز ومجد ورفعة دولة الإمارات العربية المتحدة».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
يوم العلم
الإمارات
محمد بن راشد
آخر الأخبار
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اقتصاد
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
23 أكتوبر 2024
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
علوم الدار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
26 أكتوبر 2024
مجلس دبي للإعلام برئاسة أحمد بن محمد يستعرض مستجدات تطوير «مؤسسة دبي للإعلام»
علوم الدار
مجلس دبي للإعلام برئاسة أحمد بن محمد يستعرض مستجدات تطوير «مؤسسة دبي للإعلام»
اليوم 22:50
الإمارات تتضامن مع إسبانيا وتعزي في ضحايا الفيضانات
علوم الدار
الإمارات تتضامن مع إسبانيا وتعزي في ضحايا الفيضانات
اليوم 22:17
محمد بن راشد: ندعو كافة الوزارات والمؤسسات في الدولة لرفع العلم الإماراتي في الأول من نوفمبر
علوم الدار
محمد بن راشد: ندعو كافة الوزارات والمؤسسات في الدولة لرفع العلم الإماراتي في الأول من نوفمبر
اليوم 22:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©