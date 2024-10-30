الخميس 31 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ولي عهد عجمان يحضر أفراح اليبهوني والمنصوري في أبوظبي

ولي عهد عجمان يحضر أفراح اليبهوني والمنصوري في أبوظبي
31 أكتوبر 2024 00:58

أبوظبي (وام)
حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه كلٌّ من علي سهيل اليبهوني الظاهري، وصياح بوهليبة المنصوري، ومحمد بن صياح بوهليبة المنصوري، ومحمد بن بيات منيف المنصوري، بمناسبة زفاف أنجالهم، محمد علي سهيل اليبهوني الظاهري إلى كريمة محمد بن صياح بوهليبة المنصوري، وسلطان علي سهيل اليبهوني الظاهري إلى كريمة محمد بن بيات منيف المنصوري، وسهيل علي سهيل اليبهوني الظاهري إلى كريمة محمد بن بيات منيف المنصوري.

أخبار ذات صلة
عمار النعيمي: هدفنا الارتقاء بالأسرة المواطنة المتعففة
«الإمارات للفضاء» تخرج كفاءات من بلدية عجمان

وأعرب سموّ ولي عهد عجمان عن خالص تهانيه للعرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أسرية سعيدة. رافقَ سموه، خلال الحفل الذي أُقيم في قاعة فندق إرث أبوظبي وتخللته فقرات تراثية وشعبية الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، والشيخ راشد بن عمار النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، ومروان عبيد المهيري، مدير عام الديوان الأميري بعجمان، وعدد من كبار المسؤولين.

عجمان
ولي عهد عجمان
عمار النعيمي
أفراح المنصوري
آخر الأخبار
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اقتصاد
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
23 أكتوبر 2024
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
علوم الدار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
26 أكتوبر 2024
الإمارات تطالب بوقف إطلاق النار في غزة ولبنان
الأخبار العالمية
الإمارات تطالب بوقف إطلاق النار في غزة ولبنان
31 أكتوبر 2024
كامالا هاريس ودونالد ترامب (رويترز)
الأخبار العالمية
هاريس وترامب متقاربان في «الولايات الحاسمة»
31 أكتوبر 2024
الإمارات تؤكد أهمية دور «العدل الدولية» في تسوية النزاعات
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد أهمية دور «العدل الدولية» في تسوية النزاعات
31 أكتوبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©