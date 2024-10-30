يوم العَلَم.. ترسيخ لروح الوحدة وتعبير عن عمق الولاء والانتماء

آمنة الكتبي (دبي)

تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة غداً بـ «يوم العَلَم»، من خلال تنظيم الفعاليات الرسمية والشعبية والمؤسسية والفردية التي تشارك فيها شرائح المجتمع كافة من المواطنين والمقيمين، احتفاء بهذه المناسبة الوطنية، عبر رفع العَلَم خفاقاً في وقت واحد في سماء الإمارات.

وتأتي المناسبة الوطنية «يوم العَلَم» بعد اعتماد هذا اليوم من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في عام 2012، للاحتفاء به على اعتباره رمزاً للمنجزات الاستثنائية للدولة في مختلف المجالات والميادين، وللحفاظ على مكتسبات الوطن، والحرص على أن يكون العَلَم مصدر الفخر والاعتزاز في المحافل كافة، الأمر الذي يعزز روح الانتماء لأرض الوطن، ويزيد من عمق مشاعر التواصل والتلاحم بين أبناء شعبنا.

ويجسد يوم العَلَم الإماراتي روح الوحدة والتكاتف والانتماء الوطني، ويأتي ليعزز القيم التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه من القادة المؤسسين، وتتزامن هذه المناسبة الوطنية مع قرب احتفالات دولة الإمارات بـ«يوم الشهيد» وعيد الاتحاد. ويمثل هذا اليوم مناسبة تتحد فيها مشاعر الفخر الوطني، حيث يرفع العَلَم الإماراتي في كل زاوية من زوايا الدولة، ليرفرف عالياً رمزاً للفخر والانتماء والوحدة الوطنية. ويتجلى هذا اليوم في العديد من الفعاليات الوطنية التي تعزز الروح الوطنية والولاء والانتماء لدولة الإمارات.

وتعتبر الإمارات هي الدولة الأولى التي أطلقت فعالية «يوم العَلَم» لتكون مصدر إلهام عدد من دول العالم التي اتخذت أيضاً فعالية «يوم العَلَم» يوماً للاحتفال، وطالما كانت الإمارات سباقة في المبادرات الوطنية الفريدة من نوعها، حيث تعد هذه المناسبة تعبيراً واضحاً عن الاعتزاز بالهوية الوطنية التي يتسابق للاحتفاء والاحتفال بها الكبير قبل الصغير، وللتعبير عن مشاعر الفداء والوفاء التي تأتي لتوعية الأجيال الناشئة بأهمية الحفاظ على هوية دولة الإمارات، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم منذ الصغر ليترعرع معهم ويترسخ لديهم، وللتعبير عن حبهم وفخرهم به، فهم يستمدون منه القوة، لأنه عَلَم الاتحاد والتاريخ المُشرق الذي مضت على نهجه الدولة لتكون في مصاف الدول المتقدمة، وتتصدّر المراكز الأولى في شتى المجالات.