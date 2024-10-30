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علوم الدار

ولي عهد الفجيرة يشهد محاضرة حول الذكاء الاصطناعي

محمد الشرقي خلال المحاضرة (وام)
31 أكتوبر 2024 00:58

الفجيرة (وام)

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أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العالم اليوم ودورها الإيجابي في مواكبة المتغيرات العالمية في المجالات كافة، وقدرتها على التأثير النافع على البشرية.
جاء ذلك خلال حضور سموه، محاضرة بعنوان «الذكاء الاصطناعي.. فرص وتحديات»، في مجلس محمد بن حمد الشرقي بقصر الرميلة، قدمتها الدكتورة ابتسام المزروعي الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة «AIE3» ورئيس مجلس إدارة مبادرة الأمم المتحدة «الذكاء الاصطناعي من أجل التأثير الإيجابي» بحضور الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير عام دائرة حكومة الفجيرة الرقمية.  
ونوّه سموّه، إلى حرص صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على متابعة المشاريع التنموية التي تدعم تحقيق محاور مئوية الإمارات 2071 ومؤشر التنافسية الرقمية للدولة على مستوى العالم.

د.ابتسام المزروعي
الفجيرة
الإمارات
الذكاء الاصطناعي
ولي عهد الفجيرة
محمد بن حمد الشرقي
محمد الشرقي
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