تحت رعاية رئيس الدولة.. سيف بن زايد يشهد حفل تخريج الدفعة الـ 43 من طلبة جامعة الإمارات

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، شهد أمس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، تخريج الدفعة الـ 43 من طلبة جامعة الإمارات العربية المتحدة، الحاصلين على تقدير ممتاز والبالغ عددهم 691 خريجاً وخريجة من برامج البكالوريوس والدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه)، من مختلف التخصّصات والكليات، وذلك في القاعة الكبرى بالمبنى الهلالي في الحرم الجامعي بمدينة العين.

حضر الحفل، معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، والشيخ سعيد بن بطي آل مكتوم، والشيخ راشد بن بطي آل مكتوم، ومعالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، وعدد من المسؤولين والضيوف وأولياء أمور الخريجين وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية بجامعة الإمارات العربية المتحدة.

بدأت مراسم الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تلاه عرض مرئي يعبر عن مسيرة الطالب في جامعة الإمارات ثم كلمة لمعالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى للجامعة وكلمة الخريجين، كما أدى خريجو كلية الطب والعلوم الصحية القسم الطبي.

وقال معالي زكي أنور نسيبة، في كلمته بالمناسبة: "نلتقي اليوم في ظل رعاية كريمة من قيادتنا الحكيمة ونحن نمضي قدماً بخطى واسعة وثابتة على دروب المجد والعلياء، دروب العطاء والوفاء والانتماء، التي رسم معالمها وخطَّ نهجها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وأكد معاليه أن ما حققته جامعة الإمارات وهي تستعد للاحتفال بيوبيلها الذهبي بعد عامين، يترجم رؤية مؤسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان"طيب الله ثراه"، بأن تكون حاضنةً وطنيةً وصرحاً حضارياً وطنياً، ومنارةً للعلم والمعرفة، ومركزاً للإشعاع الحضاري والفكري وقد قدمت للوطن أكثر من (80) ألف خريج وخريجة، يتبوّأون مواقع القيادة والريادة.

وتضم الدفعة الجديدة من خريجي الجامعة (2581) خريجاً وخريجة من جميع التخصصات والبرامج الأكاديمية، حيث خُصص اليوم الأول لخريجي الامتياز والبالغ عددهم (158) خريجاً و(533) خريجة، فيما خصص اليوم الثاني (31) أكتوبر 2024 على فترتين صباحية ومسائية لطلبة ما دون الامتياز والبالغ عددهم (1890) خريجاً وخريجة.

وقدم الطالب راشد سعيد الكندي من خريجي كلية الإدارة والاقتصاد، كلمة الخريجين في الحفل، أعرب فيها عن اعتزاز خريجي الدفعة الثالثة والأربعين كونهم جزءا من الثروة التي يعتمد عليها مستقبل الإمارات، مؤكداً العمل بجد وتفان لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة برفع اسم الإمارات عالياً في جميع المحافل الدولية، مستلهمين ذلك من توجيهات القيادة الرشيدة ودعمها طاقات الشباب وإبداعهم وابتكاراتهم.

وأضاف:" نودع اليوم سنوات الدراسة لنبدأ مرحلة جديدة في حياتنا، مليئة بالفرص والتحديات، إننا نعد قيادتنا الرشيدة بأن نكون أوفياء لهذا الوطن، وأن نبذل قصارى جهدنا في خدمة دولتنا وحماية مكتسباتها، لنستمر في مسيرة العلم والابتكار وأن العلم هو سبيلنا نحو مستقبل مزدهر".

وتوجه بالشكر الجزيل لإدارة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس على جهودهم الكبيرة وإلى أولياء الأمور الذين كانوا الداعم الأكبر لأبنائهم الطلبة في رحلتهم الأكاديمية.