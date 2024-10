هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" اليوم، المحتفلين بمهرجان الأضواء "ديوالي".

Warmest wishes to all those celebrating Diwali in the UAE and across the world. May the festival of lights bring joy, peace, and safety to you and your loved ones. Let the light in your hearts guide you toward harmony, compassion, and shared understanding. Happy Diwali!"