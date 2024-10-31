الإمارات الوجهة الأولى للفعاليات العالمية في نوفمبر

تشهد دولة الإمارات، طيلة شهر نوفمبر المقبل، مجموعة كبيرة من المؤتمرات والمعارض والفعاليات الدولية البارزة التي تجسد مكانتها، ودورها المؤثر في رسم مستقبل العديد من القطاعات الحيوية على صعيد المنطقة والعالم.



وتتميز الفعاليات التي تستضيفها الدولة في نوفمبر 2024 بالحضور والمشاركة الدولية الواسعة، ما يعزز مكانتها وجهة عالمية أولى لسياحة الأعمال والمؤتمرات، بفضل بنيتها تحتية المتطورة والخدمات المتميزة التي توفرها، إضافة إلى خبرتها الواسعة في تنظيم أهم وأكبر الفعاليات العالمية.

- «قمة الأمن الغذائي»

تستضيف أبوظبي للمرة الأولى القمة العالمية للأمن الغذائي يومي 26 و27 نوفمبر 2024، في مركز أدنيك أبوظبي، وتستقطب كوكبة من الخبراء وصنّاع القرار لمناقشة الحلول المبتكرة بهدف تعزيز منظومة الأمن الغذائي العالمية، ودعم الجهود الدولية للقضاء على الجوع.

- «أديبك 2024»



يجمع معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2024» أكثر من 40 وزيراً و200 من كبار المسؤولين التنفيذيين ورواد قطاعي الطاقة التكنولوجيا من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكيتين، بهدف تعزيز التعاون والابتكار والشراكات الدولية للمساهمة في تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة.

وتنعقد فعاليات «أديبك»، الملتقى الأكبر لقطاع الطاقة في العالم، الذي تنظمه «أدنوك» خلال الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر 2024، تحت شعار «تواصل العقول لتحقيق انتقال واقعي ومنظم في قطاع الطاقة».



- «فرق الطوارئ»

تشهد أبوظبي توافد ومشاركة هيئات للرعاية الصحية العالمية من 110 بلدان للمشاركة في الدورة السادسة من الاجتماع العالمي لفرق الطوارئ الطبية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، الذي تستضيفه دائرة الصحة - أبوظبي، خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر المقبل، ويجمع نخبة من القادة، وصناع السياسات، والخبراء، وممتهني الرعاية الصحية، المعنيين بمجال طب الطوارئ والرعاية الحرجة.

- «أبوظبي للطيران»

ينطلق «معرض أبوظبي للطيران 2024» في دورته السابعة، خلال الفترة من 19 حتى 21 نوفمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (ADNEC).وسيشكل المعرض ملتقىً لكبريات الشركات وخبراء القطاع والمختصين، إذ يُتوقع أن يستقطب أكثر من 20 ألف زائر.

- «كونغرس الإعلام»

تشهد أبوظبي، في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر المقبل في مركز أدنيك أبوظبي، فعاليات النسخة الثالثة من «الكونغرس العالمي للإعلام 2024»، وذلك بمشاركة عدد من الشركات العالمية المتخصصة لبحث تعزيز الابتكار في صناعة الإعلام وترسيخ دوره التنموي في بناء مجتمعات متطورة ومزدهرة.ويناقش الحدث الإعلامي الذي تنظمه مجموعة أدنيك، بشراكة مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، أحدث الاتجاهات والفرص التي يقدمها قطاع الإعلام على المستويات كافة، كما يسلط الضوء على خريطة طريق صناعة محتوى إعلامي مبتكر يظهر الصورة المشرقة للدولة.

- «إكسبانس 2024»



تستضيف أبوظبي، في الفترة من 20 حتى 22 نوفمبر المقبل، فعاليات منتدى «إكسبانس 2024»، الذي سيكون بمثابة منصة رئيسة لصنّاع القرار العالميين لتشكيل آفاق وفرص التقنيات المتسارعة واستعراض رؤية أبوظبي الطموحة في مجالات الابتكار والتقدم التقني.

- «جلفود للتصنيع»

كشف جلفود للتصنيع، الفعالية السنوية الوحيدة في العالم المختصة بقطاع تصنيع الأغذية والمشروبات، عن احتفاله بانطلاقته العاشرة، عبر تنظيم أكبر نسخة له على الإطلاق، حيث يُقام المعرض في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر القادم، ويضم أكثر من 2,500 علامة متخصصة بتصنيع الأغذية والمشروبات من 72 دولة.

- «Big 5 Global»

تستقبل فعاليات النسخة 45 من معرض Big 5 Global، التي ستقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر 2024، أكثر من 100 ألف مشارك يمثلون نحو 165 دولة، إضافة إلى 2700 عارض و300 متحدث في الحدث الذي يعد أبرز تجمع دولي للخبراء والمتخصصين في مجالات التنمية الحضرية والبناء والإدارة الجغرافية المكانية والمرافق.

- «منتدى دبي للمستقبل»

تنعقد أعمال الدورة الثالثة من «منتدى دبي للمستقبل» في متحف المستقبل، خلال الفترة من 19 إلى 20 نوفمبر 2024، التي تشهد مشاركة أكثر من 2500 خبير ومتخصص في مختلف المجالات الاستشرافية والمستقبلية من نحو 100 دولة، إضافة إلى مشاركة نحو 100 مؤسسة دولية متخصصة في مجال تصميم المستقبل في مختلف فعاليات المنتدى.

- «منتدى المرأة العالمي»

نظّم مؤسسة دبي للمرأة «منتدى المرأة العالمي - دبي 2024»، يومي 26 و27 نوفمبر المقبل في مدينة جميرا، بمشاركة حشد من القيادات العالمية وكبار المسؤولين الحكوميين وقيادات القطاع الخاص من حول العالم، ولفيف من الخبراء ومسؤولي المنظمات الدولية.

- «الشارقة الدولي للكتاب»

كشفت هيئة الشارقة للكتاب أن الدورة الـ 43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب يستضيف أكثر من 2500 ناشر وعارض من 112 دولة عربية وأجنبية، يحتفون بالتنوع الثقافي العالمي خلال الفترة من 6 حتى 17 نوفمبر المقبل، في مركز إكسبو الشارقة.

وتشهد دورة هذا العام من المعرض تنظيم 1,357 فعالية متنوعة، يشارك فيها أكثر من 250 ضيفاً من 63 دولة، وتستهدف جميع الأعمار من مختلف الاهتمامات.

- «رأس الخيمة للطاقة»

تنعقد يومي 27 و28 نوفمبر المقبل فعاليات قمة رأس الخيمة للطاقة، التي تقام في مركز الحمرا الدولي للمعارض والمؤتمرات بالإمارة، وذلك تحت شعار «خلق أهداف الطاقة المستدامة للمستقبل والمساهمة فيها».