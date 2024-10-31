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علوم الدار

بدء التحضيرات للعرض العسكري "حصن الاتحاد 10" في العين

بدء التحضيرات للعرض العسكري "حصن الاتحاد 10" في العين
31 أكتوبر 2024 12:57

 تنطلق غداً الجمعة التحضيرات، للعرض العسكري "حصن الاتحاد 10"، المزمع إقامته خلال شهر ديسمبر المقبل في مدينة العين.

ونبهت وزارة الدفاع، الجمهور الكريم إلى توقع الأصوات العالية وزيادة النشاط الناتج عن حركة الطائرات وناقلات الجنود والمعدات العسكرية في مدينة العين، اعتباراً من يوم غد الجمعة الموافق 01/11/2024.

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وتحرص وزارة الدفاع، بالتعاون مع اللجنة المنظمة، على تقديم عرض حي وفريد يعكس التفاني والقدرات المتقدمة التي تتميز بها القوات المسلحة الإماراتية في مهمتها لحماية البلاد ومواطنيها والمقيمين على أرضها.


ويهدف العرض العسكري إلى تعزيز فخر المواطنين والمقيمين بالقوات المسلحة، وإبراز المهارات والتقنيات العسكرية، وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية المختلفة في الدولة.

وأعلنت وزارة الدفاع أن الدعوة لحضور فعاليات "حصن الاتحاد 10" عامة للجمهور، حيث سيتمكن الحضور من متابعة تفاصيل العرض مباشرة من قلب الحدث في مدينة العين أو عبر شاشات عملاقة سيتم وضعها على جانبي المنصة الرئيسية وموقع العرض.

المصدر: وام
العين
الإمارات
حصن الاتحاد
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